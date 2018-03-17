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Опровергнуто влияние компьютерных игр на агрессивность людей
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Опровергнуто влияние компьютерных игр на агрессивность людей 

Мир24 20 часов назад
Фото: Мир24
Немецким ученым удалось в очередной раз опровергнуть миф о влиянии компьютерных игр на агрессивность людей. Выяснилось, что даже с изобилием жестокости на экране игры не способны изменить поведение человека.
В эксперименте исследователей из Института человеческого развития Общества Макса Планка участвовали 90 психически здоровых людей. Среди них было 48 женщин и 42 мужчины со средним возрастом в 28 лет, которые ранее не играли в предложенные им игры GTA V и The Sims 3.
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Испытуемых разделили на три группы. В течение двух месяцев первая группа ежедневно играла в агрессивную GTA V, вторая — в спокойную The Sims, а третья вовсе не играла в игры.
Ученые замеряли уровень агрессии людей до и после каждого сеанса видеоигр с помощью опросов. Результаты опросов показали, что уровень агрессии испытуемых по завершении исследования абсолютно не изменился. У членов всех трех групп он остался на одинаковом уровне.
Однако стоит учитывать, что эксперимент проводился среди взрослых людей. Каким образом игры могут повлиять на детскую психику — еще предстоит выяснить.
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