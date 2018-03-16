«Активные граждане» из Савеловского определили адрес детской площадки для благоустройства

В системе электронных референдумов «Активный гражданин» завершилось очередное голосование для жителей Савеловского. Им предлагалось решить, по какому адресу в этом году следует обустроить детскую площадку. Большинство голосов набрал двор по адресу Верхняя Масловка д. 8, 10 и 12. За этот вариант проголосовали более 300 респондентов.

— В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации, до 1 апреля планируется провести конкурс, а уже в мае приступить к работам — рассказал представитель управы Савеловского района.

Сдать обновленную детскую площадку в эксплуатацию планируется 25 августа. (мю)