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«Активные граждане» из Савеловского определили адрес детской площадки для благоустройства
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«Активные граждане» из Савеловского определили адрес детской площадки для благоустройства 

Управа района Савеловский города Москвы 19 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В системе электронных референдумов «Активный гражданин» завершилось очередное голосование для жителей Савеловского. Им предлагалось решить, по какому адресу в этом году следует обустроить детскую площадку. Большинство голосов набрал двор по адресу Верхняя Масловка д. 8, 10 и 12. За этот вариант проголосовали более 300 респондентов.
— В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации, до 1 апреля планируется провести конкурс, а уже в мае приступить к работам — рассказал представитель управы Савеловского района.
Сдать обновленную детскую площадку в эксплуатацию планируется 25 августа. (мю)
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