Казахстан вошел в пятерку популярных у россиян стран для путешествий

Аналитическое агентство Турстат составило рейтинг стран выездного туризма из России по итогам прошлого года. Как сообщается, количество выездных туристских поездок из России в минувшем году выросло на 25% — до 40 млн Согласно информации агентства, самой популярной страной у россиян стала Турция — 4,5 млн турпоездок. При этом число выездных поездок из России в Казахстан выросло на 4,5% по сравнению с 2016-м и составило 3 млн Целиком десятка рейтинга выглядит следующим образом: Турция (4,5 млн турпоездок), Абхазия (4,3 млн), Финляндия (3,3 млн), Казахстан (3 млн), Украина (2,3 млн), КYH (2 млн), Эстония (1,7 млн), Польша (1,2 млн), Германия (1,2 млн), а также Таиланд (1,1 млн). Напомним, ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что туристы из США стали чаще посещать Россию. Так, за девять месяцев 2017 года в нашу страну прибыло на 25% больше гостей из Нового Света, чем за аналогичный период 2016-го. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM