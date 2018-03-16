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Детскую площадку на Ангарской благоустроят по решению «активных граждан»
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Детскую площадку на Ангарской благоустроят по решению «активных граждан» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 21 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
На портале «Активный гражданин» подвели итоги очередного опроса. На этот раз жители Западного Дегунина выбрали детскую площадку, благоустройство которой начнут этой весной.
Участникам электронного референдума предстояло выбрать несколько вариантов. Победившая площадка набрала 28,2% голосов респондентов. За благоустройство площадки по адресам Ангарская ул., д. 28, к. 2, д. 26, к. 3, Коровинское ш., д. 23, к. 1, д. 25/30 выступили 16,6% проголосовавших. И, наконец, площадка, расположенная по адресам Талдомская ул., д. 11, к. 1, 2, 3, Весенняя ул., д. 4, набрала 15% голосов. Всего в опросе приняли участие 1572 человека.
Также в рамках референдума жители внесли свои предложения по комплектации площадки. За организацию спортивно-развивающего оборудования высказались 20,7%участников. Инициативу по установке детской карусели поддержали 11,2% опрошенных. Еще 10,4% респондентов проголосовали за качели. (то)
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