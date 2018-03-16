Детскую площадку благоустроят на улице Фестивальной

Благоустройство детской площадки по адресу ул. Фестивальная, д. 55, д. 57 начнут уже этой весной. Данный адрес выбрал 31% жителей района, принявших участие в соответствующем голосовании на портале «Активный гражданин». За площадку на Петрозаводской, д. 9, корп. 2 проголосовал 21% респондентов, а за ул. Петрозаводская, д. 5, корп. 4 — 12%. Остальные участники голосования либо воздержались от ответа, либо посчитали, что решать должны специалисты или проводить работы не нужно.

Жители Ховрина также высказали свое мнение по поводу наполнения детской площадки. Отдать свой голос можно было за пять пунктов. По итогам опроса по выбранному адресу установят: детский игровой комплекс (26%), диван садовый (18%), песочный дворик (13%), урну (17%) и карусель (12%).

Всего в опросе приняли участие 1 573 жителя района Ховрино, зарегистрированных на портале «Активный гражданин». Итоги голосования передадут для окончательного решения в Совет депутатов. (то)