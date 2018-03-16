Ещё
Москвичи оценили возможность оформления документов одним пакетом при переезде или покупке жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи оценили возможность оформления документов одним пакетом при переезде или покупке жилья 

Вечерняя Москва 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
По итогам опроса, данная услуга получила средний балл 4,8.
Пользователи портала «Активный гражданин» дали высокую оценку возможности получения документов одним пакетом при переезде или покупке жилья во всех офисах государственных услуг «Мои документы». По итогам опроса, она получила средний балл 4,8, а 90 процентов голосовавших оценили ее в пять баллов.
На сегодняшний день в офисах госуслуг предоставляют два новых проекта, упрощающих оформление документов при переезде и приобретении жилья. В прошлом году данные услуги можно было получить только в нескольких пилотных офисах, а в этом году — уже во всех центрах.
Во время покупки квартиры горожанам предоставляются следующие услуги:
— предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);
— проведение инвентаризации и предоставление информации технического учета;
— предоставление информации и документов о зарегистрированных до 3 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда;
— распоряжение материнским капиталом;
— предоставление информации жилищного учета;
— государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
— согласование переустройства, перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и оформление приемочной комиссией соответствующего акта.
ПО ТЕМЕ
Оформить документы «одним пакетом» при смене жилья можно во всех столичных центрах госуслуг
Вечерняя Москва: последние новости
Что можно взять с собой в салон, не оформляя как ручную кладь Молодежь сделает свой выбор ВЦИОМ озвучил мнение москвичей о предстоящих президентских выборах
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии418
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Дайнеко пострадала в страшной аварии23
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти48
Украина пожаловалась в ООН49
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение