Москвичи оценили возможность оформления документов одним пакетом при переезде или покупке жилья

По итогам опроса, данная услуга получила средний балл 4,8.

Пользователи портала «Активный гражданин» дали высокую оценку возможности получения документов одним пакетом при переезде или покупке жилья во всех офисах государственных услуг «Мои документы». По итогам опроса, она получила средний балл 4,8, а 90 процентов голосовавших оценили ее в пять баллов.

На сегодняшний день в офисах госуслуг предоставляют два новых проекта, упрощающих оформление документов при переезде и приобретении жилья. В прошлом году данные услуги можно было получить только в нескольких пилотных офисах, а в этом году — уже во всех центрах.

Во время покупки квартиры горожанам предоставляются следующие услуги:

— предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);

— проведение инвентаризации и предоставление информации технического учета;

— предоставление информации и документов о зарегистрированных до 3 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда;

— распоряжение материнским капиталом;

— предоставление информации жилищного учета;

— государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;

— согласование переустройства, перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и оформление приемочной комиссией соответствующего акта.

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