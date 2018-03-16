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Белоусов: Ставка по ипотеке для семей с детьми должна стать ниже 7%
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Белоусов: Ставка по ипотеке для семей с детьми должна стать ниже 7% 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Мир24
Ставки по ипотечным кредитам для молодых семей, имеющих детей, должны стать меньше семи процентов. Достичь такого уровня они должны к 2024 году. Таково мнение помощника президента России Андрея Белоусова.
В беседе с журналистами он отметил, что при уменьшении процентов по ипотечным кредитам до семи процентов и создании дополнительных механизмов субсидирования этих ставок для некоторых категорий жителей страны, например, молодых семей с детьми, проценты будут еще ниже, а ипотека станет доступнее, и более половины семей смогут решить свои семейные проблемы.
Он уточнил, что сейчас в стране улучшают жилищные условия примерно три миллиона семей. Треть из них, один миллион, за счет ипотеки. Остальные — с помощью индивидуального жилищного строительства.
Он также сказал, что жилье должно становиться доступнее как благодаря ипотеке, так и при внедрении новых технологий в строительство, снижающих или, как минимум, не увеличивающих цену квадратного метра.
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