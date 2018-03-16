Nielsen: 62% россиян готовы менять привычки ради сохранения природы

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62% опрошенных россиян «точно изменили бы» свои предпочтения в покупке продуктов, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Почти половина (49%) хотели бы покупать экологически чистые продукты, но не делают этого из-за высокой цены, сообщается в исследовании Nielsen.

Потребителей в России с каждым годом всё сильнее волнуют проблемы экологии: загрязнение воздуха и воды, использование пестицидов, смена климата и другие изменения. Процент неравнодушных в России выше среднеевропейского уровня и уровня Северной Америки. Российских потребителей в числе глобальных экологических проблем больше всего беспокоят загрязнение воздуха (70%) и воды (79%), утилизация использованных упаковок (60%), дефицит воды (48%), использование пестицидов (61%) и изменение климата (44%).

В России всего 12% респондентов приобретают экологические продукты. При этом российский показатель — один из самых низких и сопоставим с показателями таких стран, как Эстония (9%), Венгрия (10%), Израиль Литва (по 11%). В то же время в Китае Вьетнаме и Индии самые высокие проценты покупок «чистых» товаров — более 50%.

При выборе экологически чистого продукта более половины россиян (58%) готовы отказаться от привлекательного дизайна упаковки. Почти половина (49%) хотели бы покупать экологически чистые продукты, но не делают этого из-за высокой цены. Большинство опрошенных среди всех стран также готовы отказаться от бренда и типа упаковки ради сохранения окружающей среды.

Покупателям в России все еще тяжело найти органические продукты на полках магазинов. Почти во всех регионах мира этот показатель значительно ниже.

Аналитики отметили, что покупатели становятся все более внимательными и к составу продукта. В России 40% респондентов всегда читают информацию на этикетке перед покупкой и еще 49% иногда читают состав. При этом такие заявления на упаковке, как «полностью натуральный продукт», «органик», «свежий продукт» и другие, влияют на положительное решение о покупке у 29% опрошенных, а влияют в «некоторой степени» — у 55%. Наибольшим доверием пользуются такие надписи, как «свежий продукт», «низкое содержание натрия и солей», «низкое содержание сахара» и «низкая калорийность».

Что касается мнения респондентов о деятельности самих компаний, то 57% опрошенных в России сказали, что очень важно, чтобы компании осуществляли программы по защите окружающей среды. Безразличными к этому вопросу остались лишь 14%. В среднем в Европе важность социальных программ достигла уже 72%, а в Латинской Америке показатель самый большой — 94%