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Меньше половины: Здоровыми себя считают 49% украинцев
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Меньше половины: Здоровыми себя считают 49% украинцев 

Украина.ру 16 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют данные Госстата по результатам опроса в октябре 2017 года.
Самая высокая доля людей с хорошим здоровьем — 78%-81% среди людей возрастом от 18 до 29 лет, а также детей до 14 лет по оценке родителей. Среди населения в трудоспособном возрасте — от 30 до 59 лет (58 лет у женщин) хорошее состояние здоровья у 61% мужчин и 53% женщин. Среди людей старше 59 лет хорошо себя чувствовали 11% мужчин и 6% женщин.
При этом, «удовлетворительным» состояние своего здоровья назвали 41% всех опрошенных. Среди совершеннолетних — 45%, среди детей в возрасте до 14 лет — 21%, среди подростков в возрасте до 18 лет — 17%.
На плохое состояние здоровья пожаловался каждый десятый опрошенный. Больше всего нездоровых людей среди тех, кому за 58-59 лет: каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина назвали состояние своего здоровья «плохим».
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