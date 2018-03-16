2/3 компаний опасаются ущерба от действий собственного администратора

Компания «Код безопасности» провела аналитическое исследование «Защита виртуальной инфраструктуры». В результате были выявлены особенности архитектуры виртуальной среды российских компаний, специфика обрабатываемой и хранящейся информации, определены наиболее критичные ИБ-риски и наиболее эффективные способы защиты при использовании средств виртуализации.

Для того чтобы оценить особенности обеспечения защиты информации в виртуальной среде, аналитики опросили более 300 представителей российских компаний, работающих в различных секторах экономики. Большинство компаний-респондентов применяют виртуализацию: хранят и обрабатывают в виртуальной инфраструктуре (ВИ) разные типы данных, размещают бизнес-критичные приложения.

Респонденты отметили, что в виртуальных инфраструктурах хранят и обрабатывают общедоступную информацию (76%), конфиденциальные данные (70%) и сведения, составляющие государственную тайну (3%). При этом почти у половины компаний в виртуальной среде одновременно хранятся и обрабатываются разные типы данных.

Поскольку структура обрабатываемой информации неоднородна, организациям необходимо серьезно задуматься о разграничении прав доступа, в том числе — и собственных администраторов. Эта задача становится особенно актуальной с учетом данных, полученных в ходе исследования: для большей части респондентов основной опасностью при использовании средств виртуализации (независимо от размера компании) являются как умышленные, так и неумышленные действия администратора виртуальной инфраструктуры.

Особо остро это ощущают малые компании: представители 66% из них отметили, что боятся действий администратора ВИ. Эти опасения подтвердили и их коллеги из средних (65%) и крупных компаний (55%). Примечательно, что действий внешних злоумышленников опасаются в среднем лишь 38% российских компаний — участников опроса.

По мере возрастания популярности виртуализации расширяется и список угроз в этой области. Факторы, вызывающие наибольшее опасение у корпоративного сектора, представлены на графике ниже:

Большинство респондентов «Кода безопасности» сходятся во мнении, что предотвратить риски и снизить критичность угроз в виртуальных средах поможет комплексный и системный подход к безопасности виртуальной инфраструктуры. Для построения целостной системы защиты необходимо обеспечить безопасность виртуальных машин, виртуальных сетей и средств управления гипервизором.

По мнению опрошенных специалистов, в число приоритетных требований при выборе решения для защиты виртуальной инфраструктуры входят:

отсутствие высокой нагрузки на виртуальную инфраструктуру;

низкие требования к ресурсам виртуализации;

простота настройки и эксплуатации;

отсутствие необходимости переконфигурирования ВИ;

надежность и стабильность работы;

поддержка современных платформ виртуализации;

соответствие требованиям регулирующих органов.