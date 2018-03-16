Здрав. ФОМ: родители хотят, чтобы медработник находился в школе постоянно

МОСКВА , 16 мар — РИА Новости . Большинство россиян осознают необходимость наличия врачебного персонала в штате образовательных учреждений: о ней заявляют 95% участников опроса Здрав. ФОМ*, причем 85% из них настаивают на постоянном дежурстве педиатра или медсестры.

При этом психологическое состояние детей беспокоит взрослое население несколько меньше, говорят данные опроса. За ежедневное присутствие психолога высказалась половина респондентов (49%). Кроме того, при просьбе выбрать для работы в школах только одного из двух специалистов — либо врача, либо психолога — первому варианту отдают приоритет почти в пять раз больше опрошенных.

Также, по данным опроса, почти половина респондентов, считающих обязательным присутствие медработника в школе, при этом не готова выделять средства на оплату его труда, даже если речь идет о небольшой сумме (около 200 рублей).

Кроме того, 83% респондентов полагают, что учителя должны непременно проходить курсы оказания доврачебной помощи. А значит, пока в общественном сознании школьный педагог — это человек, ответственный не только за обучение, но и за здоровье детей.

Сейчас должность медработника предусмотрена не во всех образовательных учреждениях. И, судя по данным опроса ФОМ , пока нет уверенности, что на решение этого вопроса повлияют пожелания россиян, высказанные в ходе анкетирования.

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