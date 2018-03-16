Ещё
Здрав. ФОМ: родители хотят, чтобы медработник находился в школе постоянно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здрав. ФОМ: родители хотят, чтобы медработник находился в школе постоянно 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Большинство россиян осознают необходимость наличия врачебного персонала в штате образовательных учреждений: о ней заявляют 95% участников опроса Здрав. ФОМ*, причем 85% из них настаивают на постоянном дежурстве педиатра или медсестры.
При этом психологическое состояние детей беспокоит взрослое население несколько меньше, говорят данные опроса. За ежедневное присутствие психолога высказалась половина респондентов (49%). Кроме того, при просьбе выбрать для работы в школах только одного из двух специалистов — либо врача, либо психолога — первому варианту отдают приоритет почти в пять раз больше опрошенных.
Также, по данным опроса, почти половина респондентов, считающих обязательным присутствие медработника в школе, при этом не готова выделять средства на оплату его труда, даже если речь идет о небольшой сумме (около 200 рублей).
Кроме того, 83% респондентов полагают, что учителя должны непременно проходить курсы оказания доврачебной помощи. А значит, пока в общественном сознании школьный педагог — это человек, ответственный не только за обучение, но и за здоровье детей.
Сейчас должность медработника предусмотрена не во всех образовательных учреждениях. И, судя по данным опроса ФОМ, пока нет уверенности, что на решение этого вопроса повлияют пожелания россиян, высказанные в ходе анкетирования.
Здрав. ФОМ — уникальный медиапроект фонда «Общественное мнение» об удивительном в российском здравоохранении — успехах, достижениях, нововведениях и возможностях. Он создан для всех, кому небезразлична российская медицина, общественное и собственное здоровье.
*Источник данных — опрос «ФОМнибус» 3-4 февраля. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
РИА Новости: последние новости
Косачев предупредил о возможных провокациях против россиян на Украине "Просвещение" вошло в топ-100 лучших работодателей РФ по версии HeadHunter Опрос показал, как россияне относятся к идее о маркировке продуктов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии421
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Дайнеко пострадала в страшной аварии24
Украина пожаловалась в ООН55
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти54
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение