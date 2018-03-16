Автоэксперты выяснили, сколько россиян готовы отказаться от личного авто

Серьезное подорожание автомобилей и ощутимый рост цен на сопутствующие услуги для российских автомобилистов не прошли незамеченными. Рост цен на авто и их содержание привел к тому, что многие автовладельцы нашей страны в целях экономии готовы отказаться от личного транспорта. Совместный онлайн-опрос аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала Авто Mail.Ru , проведенный в январе 2018 года, показал, что пересесть на общественный транспорт готовы 44% из 17 тысяч опрошенных.

Отмечается, что 22% респондентов готовы отказаться от собственного транспортного средства, если его содержание станет слишком дорогим. Еще 20% — сделают это легко, при условии, что смогут добираться до нужных им мест на другом транспорте. Для 2% опрошенных владение автомобилем вообще не является чем-то важным.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в качестве альтернативы личному автомобилю на первое место участники опроса вывели общественный транспорт (за этот вариант проголосовал 61% автовладельцев). На второе по популярности место вышло пользование услугами такси (20%), на третье — каршеринг (8%). Около 5% опрошенных при необходимости готовы обратиться к сервисам поиска попутчиков.