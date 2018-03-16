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Четверть населения не выносит дезодоранты
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Четверть населения не выносит дезодоранты 

Medaboutme.ru 8 часов назад
Фото: Medaboutme.ru
По данным опроса, проведенного австралийскими учеными из Университета Мельбурна, здоровье каждого четвертого человека в той или иной мере страдает при контакте с дезодорантами и прочей «химией», распыляемой в воздухе.
В опросе приняли участие 1,1 тысячи человек. 26% из них заявили, что дезодоранты, освежители воздуха и чистящие средства в виде спреев вызывают у них приступы бронхиальной астмы, мигрени и раздражения на коже.
Сравнив данные аналогичных опросов, проводившихся ранее, исследователи выяснили, что доля людей с повышенной чувствительностью к подобного рода «химии» выросла в 4 раза всего за 16 последних лет. В 2002 году лишь 3% участников опроса заявили, что обладают множественной химической чувствительностью, то есть болезненно реагируют на применение дезодорантов, освежителей и чистящих средств.
Данные, полученные австралийцами, подтверждаются результатами другого исследования, также опубликованного недавно. Из 1137 участников опроса 13% заявило о повышенной чувствительности к дезодорантам. Но эта цифра выросла почти вдвое, когда речь зашла о физических реакциях на бытовую химию. 60% признались, что стараются избегать посещения общественных туалетов из-за запаха освежителей воздуха, а более 50% граждан с повышенной чувствительностью к «химии» не могут использовать слишком сильно пахнущее мыло для мытья рук.
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