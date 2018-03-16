Прогноз Honeywell по вертолетному рынку

Прогноз аналитиков авиастроительной компании Honeywell ( США ) по вертолетному рынку на ближайшие четыре года, откровенно говоря, не слишком отличается от прогнозов, сделанных в начале прошлого года. Стоит отметить, речь все-таки идет о крупном производителе силовых установок, передовых систем авионики для гражданских вертолетов. По их мнению, в ближайшие 4 года пройдет поставка свыше 4,1 тысячи коммерческих вертолетов, Последний прогноз выглядит немного пессимистично, если провести аналогию с прогнозом, сделанным 2 года назад (2016-2020 гг.), отмечает электронное издание aviav.ru.

Глава американского филиала Honeywell Aerospace господин Б. Бриггс, уверен, что спрос на вертолеты в конечном итоге способствует развитию мировой экономики, стабилизирует ситуацию на рынке газа/нефти. В последние годы эксплуатанты вертолетов больше значение придают производительности техники, репутации компании-производителя. Их год от года меньше интересуют такие характеристики как предел дальности полета, размер кабины. В ближайшие пять лет около 23 проц. респондентов, если говорить о европейском регионе, намерены расширить/обновить свой авиапарк. На долю российских респондентов припадет, по мнению экспертов компании Honeywell, небольшой процент. В целом общеевропейские результаты выглядят не совсем однозначно, не блещут, так сказать, определенностью.

Обновить свой парк планирует примерно 13,1 проц. опрошенных компаний, если говорить о США. Цифры практически постностью отвечают результатам прошлогоднего опроса. Количество компаний из Южной Америки, желающих обновить свой флот вертолетов, за год увеличилось почти на 12,1 проц., теперь превышает 35,1 проц.. По Азии этот показатель за прошедший год незначительно вырос (+1 проц.), сейчас находится на уровне 18 проц.. По таким регионам как Африка и Ближний Восток ситуация за год существенно изменилась. Количество желающих там обновить свой авиапарк новыми вертолетами компаний сократилось до 10 проц. (-2 проц.).

По статистике самый высокий спрос на легкие одномоторные вертолеты. Свыше половины респондентов из стран Северной/Южной Америки планирует пробрести винтокрылые машины этого типа. По Африке/Ближнему Востоку аналогичный показатель превышает 75 проц.. Второе почетное место в рейтинге популярности занимают 2-моторные вертолеты среднего класса. По 2-моторным машинам тяжелого типа информация не полная, в наличие только данные по Европе, там спрос на уровне 12,1 проц.. Кстати, еще год назад в прогнозах фигурировали более скромные цифры (2 проц.). По вертолетам легкого/среднего типа дела обстоят более обнадеживающе, свыше 34,8 проц. респондентов намерены обновить свой флот техникой этого класса.

Авиапромышленное предприятие Honeywell планирует предложить вертолетостроительным компаниям новые технологии. Учитывая спрос на вышеупомянутую технику, это вполне целесообразно. Речь идет об усовершенствованной бортовой системе диагностики воздушного судна, комплексе авионики нового поколения, прочих интересных разработках. Американская компания ссылается также на статистику GAMA по итогам 2017-го, которая свидетельствует о положительной динамике в вертолетном сегменте. Клиентам было поставлено в прошлом году 926 бортов, а общий объем поставок за год вырос на целых 7,51 проц.