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Что можно взять с собой в салон, не оформляя как ручную кладь
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Что можно взять с собой в салон, не оформляя как ручную кладь 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
С ноября прошлого года вступили в силу изменения в правилах провоза багажа в самолетах. Новый регламент устанавливает максимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира 5 кг. Но этот порог может быть увеличен самим авиаперевозчиком «в качестве конкурентного преимущества».
НА ЗАМЕТКУ
50 процентов путешественников из России точно знают, в какой стране хотят провести отпуск
23 процента туристов из России, планируя отпуск, теряются в выборе между тремя-пятью странами
65 процентов российских туристов прибывают в аэропорт еще до открытия стойки регистрации
74 процента россиян планируют в 2018 году совершить хотя бы одну турпоездку по своей стране
5 миллионов путешественников из России и других стран посетили столицу в прошлом году
21 миллион туристов и порядка миллиона футбольных болельщиков посетят Москву в этом году
61 тысячу рублей готов потратить среднестатистический российский турист на поездку за рубеж
65 процентов россиян хотя бы раз в жизни бывали в Москве.
34 процента не видели столицу ни разу
60 процентов жителей России предпочитают путешествовать по своей стране. Только 6 процентов отдыхают за рубежом
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