Что можно взять с собой в салон, не оформляя как ручную кладь

С ноября прошлого года вступили в силу изменения в правилах провоза багажа в самолетах. Новый регламент устанавливает максимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира 5 кг. Но этот порог может быть увеличен самим авиаперевозчиком «в качестве конкурентного преимущества».

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