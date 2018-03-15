Что можно взять с собой в салон, не оформляя как ручную кладь 

С ноября прошлого года вступили в силу изменения в правилах провоза багажа в самолетах. Новый регламент устанавливает максимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира 5 кг. Но этот порог может быть увеличен самим авиаперевозчиком «в качестве конкурентного преимущества».
НА ЗАМЕТКУ
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74 процента россиян планируют в 2018 году совершить хотя бы одну турпоездку по своей стране
5 миллионов путешественников из России и других стран посетили столицу в прошлом году
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