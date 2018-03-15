Памфилова не одобряет слова Собянина о намерении голосовать за Путина 

"На мой взгляд, вы правы. И мы делали это представление в Тамбов, когда тоже вроде по закону все нормально, а по сути люди воспринимают это как злоупотребление административным ресурсом. И я с этим согласна. Поэтому мне не нравится эта ситуация, но воздействовать и сказать, что это нарушение, я не могу, нет оснований законных", — добавила она.

Она считает, что следовало хотя бы предварительно пояснять, что ведешь свой сайт в свободное от работы время.