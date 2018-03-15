Плед, горки и прогулка по древним городам: ярославцы рассказали о любимых местах отдыха

Ура, пятница! Время планировать выходные. И ярославцы уже распланировали. Мы опросили подписчиков нашей группы «ВКонтакте», и они рассказали, как любят отдыхать в выходные. Интересы разнообразные — от уютных посиделок дома до поездок в соседние города на экскурсии по достопримечательностям.

Есть, правда, и те, кому не выспаться как следует в эти дни.

— Я работаю все выходные… — ответила почти четверть респондентов.

Впрочем, в этот уик-энд есть важное дело, которое может заставить выйти из дома даже самых ленивых — 18 марта в России выбирают президента.

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