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Опрос: научный климат в России оценивается на «удовлетворительно»
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Опрос: научный климат в России оценивается на «удовлетворительно» 

ТАСС 22 часа назад
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Индекс делового климата в российской науке в 2017 году составил 3,17 баллов, что означает в целом нейтральную оценку текущей ситуации, свидетельствуют результаты исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованные в четверг.
Изучение делового климата сектора исследований и разработок проводилось в России впервые. Методология измерения делового климата, как правило, используется для анализа условий и особенностей ведения бизнеса. Однако для науки эти результаты также важны, так как позволяют получить обобщенную оценку текущего состояния и перспектив развития отечественного научно-технологического комплекса в восприятии руководителей научных организаций.
"Композитный индекс делового климата в науке в 2017 году составил 3,17 баллов, что означает в целом нейтральную оценку текущей ситуации. Ожидания изменений на горизонте пяти лет сдержанно-позитивные — 3,46", — говорится в результатах исследования, которое есть в распоряжении ТАСС.
Социологи просили респондентов — директоров научных организаций и их замов, а также руководителей вузов — оценить деловой климат в науке по 50 факторам, сгруппированным по восьми направлениям. Среди них, в частности, кадровый потенциал, материально-техническая база, научная кооперация, финансирование, научные результаты и коммерциализация, взаимодействие с обществом. Для измерения делового климата использовалась пятибалльная шкала, где один — негативная оценка текущей ситуации, пять — позитивная.
Опрос был проведен в октябре 2017 года. Репрезентативная выборка составила 361 научную организацию и вуз.
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