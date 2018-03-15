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Во дворе в Керамическом проезде установят детский городок
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Во дворе в Керамическом проезде установят детский городок 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В рамках программы весеннего благоустройства во дворе дома 47, корп. 1 по Керамическому проезду обновят детскую площадку. Адрес выбрали жители Восточного Дегунина на портале «Активный гражданин».
Участникам голосования на выбор предложили три адреса. Больше всего голосов набрал двор дома 47, корп. 1 в Керамическом проезде — 27,19%. На втором месте оказалась детская площадка между домами 47, корп. 2 и 49, корп. 2, 3 — за нее проголосовали 20,09% респондентов. Наименее популярной была детская площадка у дома 45 по Керамическому проезду — она набрала всего 12,61% голосов. В опросе также был предусмотрен вариант «Затрудняюсь ответить» — его выбрали 25,29% проголосовавших. В свою очередь, 6,59% опрошенных посчитали, что благоустраивать площадки по этим адресам необязательно.
Жители также получили возможность решить, как будет выглядеть обновленная детская площадка. Больше всего пользователей проголосовало за установку детского городка — 24,69%. Далее по популярности следует песочница-горка — 11,18% голосов. За установку урн проголосовали 16,20% респондентов, а за скамейки — 17,89%.
В опросе приняли участие 1578 жителей Восточного Дегунина. Голосовать могли только те пользователи, которые указали в своем профиле адрес регистрации. (мю)
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