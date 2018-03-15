Популярность Крыма среди туристов выросла в пять раз с 2014 года

«По данным туристического сервиса, самый большой скачок спроса случился в 2015 году — тогда за год количество бронирований авиабилетов в Крым выросли почти в 3,5 раза. Следующий год показал рост уже на 16%, а в 2017 году спрос вырос на 28%. Если сравнивать 2014 и 2017 годы, то в прошлом году россияне летали в Крым в 5 раз чаще, чем 4 года назад», — говорится в сообщении.

Самым низким средний чек на перелет в Крым был в 2014 году — 11 094 руб., а самым высоким — в 2015 году и составил 12 335 руб. По итогам 2017 года чек снизился и почти сравнялся с 2014 годом и составил 11 295 руб.

«Похожую тенденцию к снижению чека эксперты отмечают в Сочи Анапе . Однако конкурировать по цене с Крымом может только Сочи — с 2014 года средний чек упал на 10% до 11,352 руб. А средний чек в Анапу пока один из самых высоких на южном направлении — за 4 года он снизился на 25% до 13,276 руб., что на 2 тысячи дороже, чем лететь в Крым или Сочи», — отмечает сервис.

Aviasales сообщает, что Крым остается самым популярным и доступным местом отдыха у россиян. Регион занимает 15% в общем числе бронирований на летний сезон и 36% среди внутренних направлений.