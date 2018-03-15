Британские обвинения способствуют ужесточению позиции России в отношении Запада

Когда ведущая российского государственного телеканала Ольга Скабеева завершала свое ток-шоу «60 минут» вечером во вторник, она сделала короткий, но важный вывод: «Мы не боимся санкций, у нас есть ракеты!» В ее словах, похоже, отразились возмущение и открытый вызов в связи с теми шагами, с помощью которых Британия хочет наказать Россию за отравление бывшего русского двойного агента Сергея Скрипаля , для чего было использовано редкое нервно-паралитическое вещество, производившееся, насколько известно, только в Советском Союзе.

Чиновники российского правительства , законодатели и аналитики — все они представляют обвинение британского правительства как оскорбление, как угрозу, а также как доказательство того, что Россия должна быть сильной и единой перед лицом враждебного западного мира, стремящегося к ее разрушению. Это противостояние с Соединенным Королевством , происходящее всего за несколько дней до намеченных на воскресенье выборов, на которых Путин, как ожидается, одержит убедительную победу, используется правительством и официальными средствами массовой информации для обеспечения еще большей поддержки агрессивного курса России с ее амбициями великой державы, обладающей ядерным оружием.

Две недели назад г-н Путин в своем обращении к нации утверждал, что Россия разработала несколько новых, оснащенных ядерными боезарядами систем оружия, которые он охарактеризовал как непобедимые. Его шаг разочаровал многих россиян, надеявшихся на то, что он сфокусирует свое внимание на экономических реформах в ходе своего нового президентского срока. Кроме того, его выступление шокировало многих иностранных наблюдателей, которые считают предпринятую им демонстрацию ядерного оружия признаком новой гонки вооружений с Соединенными Штатами . Однако теперь, когда их страна вновь находится в состоянии конфронтации с Западом, мало кто из россиян осмеливается поставить под вопрос воинственную риторику г-на Путина.

На этой неделе Мария Захарова , энергичный официальный представитель Министерства иностранных дел , намекнула на то, что ультиматум г-жи Мэй в адрес Москвы и ее требование объяснить нападение с применением яда представляют собой военную или даже ядерную угрозу, защиту от которой обеспечивают удивительные образцы оружия, представленные г-ном Путиным. «Всем должно быть понятно, что после того, о чем говорил президент (в послании Федеральному собранию), никто не может выйти в парламенте своей страны и сказать: „Я даю России 24 часа“, — подчеркнула она. — Речь идет о Лондоне, столице ядерной державы. Это кому они 24 часа дают?»

Многие россияне разделяют это возмущение. «Вот почему мы поддерживаем нашего президента, — сказал Антон Зайцев , работающий в Москве охранник примерно 30 лет. — У него есть свои слабости, однако он прав, когда серьезно относится к безопасности страны. Сегодня готовятся новые санкции против России. У тех, кто вводит санкции, нет никакого права на это. Великобритания, что ты о себе воображаешь?»

По мнению Валентины, работавшей до пенсии секретарем и отказавшейся назвать свою фамилию, именно западные страны занимаются разжиганием войны, а России нужно защищать себе от них. «Мы миролюбивая нация. Никто не пострадал так от войны, как мы. Мы, люди моего поколения, раньше говорили: Главное, чтобы не было войны! — сказала она. — Для этого и существует ядерное оружие — чтобы быть уверенным в том, что никто на нас никогда не нападет».

Война традиционно относится к самым серьезным опасениям россиян. В результате Второй мировой войны Советский Союз потерял более 20 миллионов человек, и почти каждая семья понесла тогда потери. Советская пропаганда эксплуатировала ужасы той войны для того, чтобы снизить недовольство по поводу стагнировавшей экономики. Глубоко укоренившийся страх пробудился после вторжения Москвы в Крым , после ее вмешательства в войну на востоке Украины , а в конце 2015 года к этому добавилась еще и военная кампания в Сирии

По мнению российских социологов, люди считают, что страна находится в состоянии необъявленной конфронтации с Западом, а если говорить более конкретно, то с Соединенными Штатами. Последний опрос, проведенный по этой теме в сентябре прошлого года Левада-Центром , единственной независимой службой по изучению общественного мнения, показал, что пятая часть респондентов испытывают постоянный страх по поводу новой мировой войны. Некоторые российские аналитики считают, что подобного рода страхи в последнее время стали уменьшаться.

«После освобождения Россией Алеппо, после поворота в сирийской войне и после того, как «Исламское государство» (запрещенная в России организация — прим. ред.) стало разрушаться в результате российских ударов, мы обнаружили снижение уровня страха, — подчеркивает Валерий Федоров , директор сотрудничающего с Кремлем Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ведущей службы в этой области. — Сегодня россияне переносят фокус своего внимания с внешних на внутренние вопросы, на экономические и социальные проблемы».

По данным ВЦИОМ, вопросы безопасности и вооруженных сил значительно отставали по своей значимости от таких вопросов как медицинское обслуживание, бедность и образование в оценке россиянами наиболее значимых тем, затронутых г-ном Путиным ранее в этом месяце в его обращении к нации. Тем не менее не составляет труда вновь зажечь чувство патриотизма и гордости. Когда специалисты ВЦИОМ задавали вопрос о том, что больше всего понравилось в выступлении г-на Путина, то верхнюю сточку списка заняла та часть его речи, в которой он хвастался новыми образцами оружия.

Многие россияне подтверждают наличие у них подобных конфликтующих между собой чувств. По их словам, они устали от постоянной мобилизации против Запада, однако они считают, что Россия должна сохранять бдительность в отношении попыток ослабить нацию. «У моей дочери есть друзья, которые живут в Соединенном Королевстве и в Америке. Мы знаем, что это хорошие люди, и мы знаем, что не все там у них хорошо, — говорит Валентина. — Но когда нам угрожают, мы должны отвечать».