Ещё
В Башкортостане 80% жителей довольны своей жизнью в республике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкортостане 80% жителей довольны своей жизнью в республике 

Башкирское спутниковое телевидение 18 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
В рамках большого интервью телеканалу БСТ Глава Башкортостана Рустэм Хамитов упомянул о проводимой в республике социальной-экономической политике. Согласно проведенным исследованиям, большинству жителей региона нравится жить в республике.
Несмотря на хорошие показатели, Рустэм Хамитов пояснил, что проблемные моменты все же существуют. В первую очередь, некоторые вопросы связаны с инвестициями, но это — мелочи по сравнению с исследованиями, которые проведены в республике в 2017 году. По их итогам 80% жителей региона оценили проживание в Башкортостане на оценку «положительно».
Рустэм Хамитов: «Это говорит о том, что у нашего населения есть оптимизм, видят развитие нашей республики. Кроме того, мы понимаем, что такие неплохие цифры получены и в части розничной торговли — 102,5 процентов. Наши жители купили в прошлом году на 30 процентов больше автомобилей, чем в 2016-м. В прошлом году было введено в эксплуатацию 35000 квартир. И если в семье в среднем три человека, почти 100 тысяч человек улучшили свои жилищные условия».
Глава региона привел в пример город Октябрьский. Всего за 8 лет там было введено 20 миллионов квадратных метров жилья. К слову, именно столько составляет жилой фонд такого крупного города, как Уфа.
Рустэм Хамитов: «Я хотел бы сказать, что на счетах наших жителей суммарно лежит порядка 360 млрд рублей сбережений. Это немаленькая цифра. Мы видим, что по сравнению с 2010-м и 2011-м годами эта цифра больше в два раза. И при этом мы видим, что эти деньги не съедает инфляция. Она по итогам 2017 года рекордно низкая — 1,4 процентов».
Руководитель региона отметил также хорошие показатели и в сельском хозяйстве. По мнению Рустэма Хамитова, очень важно то, что по основным продуктам питания республика обеспечивает себя в полном объёме.
Рустэм Хамитов: «Зерно, мясо, молоко, яйцо, огурцы, томаты — это всё существенно выше с точки зрения норм потребления, существенно выше 100 процентов — 120, 130 150 процентов. Мы этими продуктами торгуем. Кроме того, агропроизводство на сегодняшний день хорошо работает в части кооперирования и мелких предпринимателей и в части повышения качества, и исходя из экономических результатов — налоги, бюджет. Кстати говоря, бюджет, закончен в 2017 году с профицитом».
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
Инициативное бюджетирование в Башкортостане заинтересовало регионы России и страны БРИКС Виновных в столкновении поездов в Учалах оштрафовали на общую сумму 952 тысячи рублей 8 сентября отмечается Международный день грамотности
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП40
Порошенко поставили ультиматум по Крыму276
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»143
Умер Александр Павловский13
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина167
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение