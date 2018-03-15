В Башкортостане 80% жителей довольны своей жизнью в республике

В рамках большого интервью телеканалу БСТ Глава Башкортостана Рустэм Хамитов упомянул о проводимой в республике социальной-экономической политике. Согласно проведенным исследованиям, большинству жителей региона нравится жить в республике.

Несмотря на хорошие показатели, Рустэм Хамитов пояснил, что проблемные моменты все же существуют. В первую очередь, некоторые вопросы связаны с инвестициями, но это — мелочи по сравнению с исследованиями, которые проведены в республике в 2017 году. По их итогам 80% жителей региона оценили проживание в Башкортостане на оценку «положительно».

Рустэм Хамитов: «Это говорит о том, что у нашего населения есть оптимизм, видят развитие нашей республики. Кроме того, мы понимаем, что такие неплохие цифры получены и в части розничной торговли — 102,5 процентов. Наши жители купили в прошлом году на 30 процентов больше автомобилей, чем в 2016-м. В прошлом году было введено в эксплуатацию 35000 квартир. И если в семье в среднем три человека, почти 100 тысяч человек улучшили свои жилищные условия».

Глава региона привел в пример город Октябрьский. Всего за 8 лет там было введено 20 миллионов квадратных метров жилья. К слову, именно столько составляет жилой фонд такого крупного города, как Уфа

Рустэм Хамитов: «Я хотел бы сказать, что на счетах наших жителей суммарно лежит порядка 360 млрд рублей сбережений. Это немаленькая цифра. Мы видим, что по сравнению с 2010-м и 2011-м годами эта цифра больше в два раза. И при этом мы видим, что эти деньги не съедает инфляция. Она по итогам 2017 года рекордно низкая — 1,4 процентов».

Руководитель региона отметил также хорошие показатели и в сельском хозяйстве. По мнению Рустэма Хамитова, очень важно то, что по основным продуктам питания республика обеспечивает себя в полном объёме.

Рустэм Хамитов: «Зерно, мясо, молоко, яйцо, огурцы, томаты — это всё существенно выше с точки зрения норм потребления, существенно выше 100 процентов — 120, 130 150 процентов. Мы этими продуктами торгуем. Кроме того, агропроизводство на сегодняшний день хорошо работает в части кооперирования и мелких предпринимателей и в части повышения качества, и исходя из экономических результатов — налоги, бюджет. Кстати говоря, бюджет, закончен в 2017 году с профицитом».