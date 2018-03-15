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Кудрин ожидает снижения численности трудоспособного населения на 10 млн человек
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Кудрин ожидает снижения численности трудоспособного населения на 10 млн человек 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие 15 лет численность молодого трудоспособного населения сократится примерно на 10 млн человек. Об этом сообщает RNS.
"У нас есть еще один тренд, который мы должны принимать во внимание. У нас в ближайшие лет 15 существенно сократится доля молодого населения в трудоспособном населении. У нас чисто демографически меньше станет молодежи, чем это было еще лет 5-7 назад, примерно на 10 млн человек", — сказал Кудрин.
Он также подчеркнул, что подобная тенденция приведет к тому, что каждый молодой человек будет более востребованным на рынке труда.
Ранее Кудрин сообщил, что почти треть профессий исчезнет в ближайшие 10-15 лет.
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