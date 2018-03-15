На чем экономят российские автомобилисты

В интернете множество лайфхаков, как можно сэкономить на автомобиле, но ни один из них не популярен. Телеканал «МИР 24» решил узнать, как на самом деле экономят автолюбители.

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Соответствующий опрос провел «АВТОСТАТ». 86% опрошенных признались в том, что в 2017 году они сократили расходы как на эксплуатацию, так и на обслуживании своего автомобиля. Это связано с тем, что стоимость владения существенно выросла за счет подорожания топлива, запчастей, а также выросшего транспортного налога.

61% автолюбителей стали меньше ездить, отдавая предпочтение общественному транспорту. И это, пожалуй, самый безопасный способ сберечь семейный бюджет. Около половины автовладельцев стали реже посещать мойки или стали мыть авто самостоятельно, а 16% отказались от КАСКО.

Автолюбители также пытаются сэкономить на обслуживании. Почти половина владельцев машин отказались проходить техосмотр у официальных дилеров, ведь у неофициальных или полулегальных сервисах аналогичные работы можно сделать втрое дешевле. Более трети автовладельцев признались, что откладывают замену износившихся деталей до последнего, 11% отказались от ремонта после мелких ДТП.

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