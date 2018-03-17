В России вдвое увеличилось число неплательщиков за услуги ЖКХ 

Число не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда россиян достигло 24,2 тысячи человек, увеличившись за год в 2,2 раза, пишет РБК. Средний размер долга россиян за жилищно-коммунальные услуги составляет 50 тысяч рублей.
Около половины всех неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории.
В марте прошлого года в России вступил в силу закон о приказном порядке взыскания долгов за коммунальные услуги. Закон подразумевает, что управляющие компании могут объединять документы на всех должников по коммунальным платежам в многоквартирных домах, подавать на них в суд списком и добиваться оплаты через судебный приказ.