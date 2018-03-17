В России вдвое увеличилось число неплательщиков за услуги ЖКХ

Число не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда россиян достигло 24,2 тысячи человек, увеличившись за год в 2,2 раза, пишет РБК. Средний размер долга россиян за жилищно-коммунальные услуги составляет 50 тысяч рублей.

Около половины всех неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории.