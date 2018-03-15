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Более 300 горожан высказались о транспортной доступности Пскова
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Более 300 горожан высказались о транспортной доступности Пскова 

АиФ Северо-запад 15 марта 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Более 300 горожан высказали свое мнение о транспортной доступности центра Пскова в рамках опроса, который проводит администрация областного центра в рамках участия муниципалитета в проекте «Мультимодальные города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Переход к городским устойчивым транспортным системам» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020.
Как рассказал начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства Евгений Зинкевич, получаемые от участников опроса данные обрабатываются и анализируются. «На сегодняшний день можно сказать, что нашими респондентами в основном являются жители самых разных районов города, это люди в возрасте от 18 до 40 лет. Значительная часть участников опроса готова отказаться от ежедневного использования личного транспорта, пересесть на общественный или двухколесный безмоторный, при условии четкой работы городских автобусов и обновления их парка», — отметил Евгений Зинкевич.
Он также обозначил, что псковичи сообщают еще об одном инфраструктурном аспекте развития комфортного передвижения по городу: «Многие респонденты категорично обозначают необходимость создания сети велодорожек. За этим скрывается, в том числе, и отсутствие культуры взаимоотношений велосипедистов, пешеходов и автомобилистов. Эти категории передвигающихся людей хотят дистанцироваться друг от друга, поскольку довольно часто не знают правил движения, не находят нужным уступать друг другу даже на тех участках, где есть велодорожки». Руководитель отдела по транспорту и связи УГХ подчеркнул, что популяризация велокультуры также предполагается в рамках реализации проекта.
Анкетирование о транспортной и пешеходной доступности исторической части города в пределах окольной стены продолжается. Опрос анонимный, не требует указания персональных данных и регистрации. Ответить на вопросы можно по ссылке.
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