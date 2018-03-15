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Почти вся детская одежда в Свердловской области оказалась поддельной
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Почти вся детская одежда в Свердловской области оказалась поддельной 

Rambler News Service 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Среди проверенной в 2017 году детской одежды в Свердловской области 96% вещей оказались фальсификатами, сообщает URA.RU со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольгу Диконскую.
По ее словам, аналогичный показатель в 2016 году составлял 35%. В целом за год удельный вес бракованной детской обуви вырос с 45% до 97%, одежды для взрослых — с 48% до 88%, а обуви для взрослых с 54% до 93%.
Диконская предположила, что на рынке активизировались недобросовестные производители, но причины этого специалист назвать затруднилась.
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