Почти вся детская одежда в Свердловской области оказалась поддельной

Среди проверенной в 2017 году детской одежды в Свердловской области 96% вещей оказались фальсификатами, сообщает URA.RU со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольгу Диконскую.

По ее словам, аналогичный показатель в 2016 году составлял 35%. В целом за год удельный вес бракованной детской обуви вырос с 45% до 97%, одежды для взрослых — с 48% до 88%, а обуви для взрослых с 54% до 93%.

Диконская предположила, что на рынке активизировались недобросовестные производители, но причины этого специалист назвать затруднилась.