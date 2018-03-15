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В Киргизии определили популярные у женщин профессии
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В Киргизии определили популярные у женщин профессии 

Российская Газета 15 марта 2018
Нацстатком республики выяснил, в каких сферах чаще всего заняты киргизстанки.
Как выяснилось, подавляющее большинство женщин трудоспособного возраста в Киргизии занимается домашним хозяйством. Уровень занятости среди этой возрастной группы Национальный статистический комитет оценивает в 50 процентов. Преимущественно «женскими», по его данным, являются такие виды деятельности, как здравоохранение и социальное обслуживание населения, образование, операции с недвижимым имуществом, гостиницы и рестораны.
Что любопытно: средний возраст трудоустроенных гражданок составляет 38 лет, тогда как в целом жительница Киргизии более молода — 28,4 года. Столь существенная разница объясняется тем, что треть населения республики — дети и подростки, а также матримониальными отношениями. Так, создавать семьи жительницы страны предпочитают достаточно рано — в возрасте 18 — 25 лет. Впервые киргизстанки оформляют отношения в загсе в среднем в 23,7 года. На второй брак, как правило, женщины решаются, разменяв четвертый десяток, в 36,8 года.
Две трети женского населения республики (64,8 процента) — сельские жительницы. Каждая пятая киргизстанка зарегистрирована либо в Джалал-Абадской, либо в Ошской областях. В Бишкеке, для сравнения, проживает около 16 процентов женщин страны. При этом в целом представительниц прекрасного пола в Киргизии чуть больше, чем мужчин, — 50,5 процента от общей численности населения.
Кстати
В 2020 году в КР готовятся провести основную перепись населения при помощи Фонда ООН в области народонаселения и финансовой поддержки России, которая выделила почти 1,5 миллиона долларов на проект по содействию сбору и анализу демографических данных в Киргизии.
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