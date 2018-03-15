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Увеличат зарплату и начнут войну за ресурсы. Что сделают пермяки, если станут президентами
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Увеличат зарплату и начнут войну за ресурсы. Что сделают пермяки, если станут президентами 

59.ru 15 марта 2018
Фото: 59.ru
Половина опрошенных пермяков хотят возглавить страну. И лишь 38% против. Те, кто согласен, говорят, что хотели бы изменить ситуацию в стране. У кого-то это детская мечта, а некоторые просто хотят власти.
Опрос провел портал по поиску работы Зарплата.ру. 72% пермяков на высоком посту сделали бы основную ставку на повышение качества жизни. 10% предоставили бы больше возможностей для малого бизнеса, 9% — увеличили бы зарплаты. Подъем экономики, улучшение образования и распределение ресурсов страны — жители города также называли приоритетными направлениями для развития. В первую очередь 54% ответивших модернизировали бы внутреннюю политику, 31% улучшили бы систему здравоохранения, 8% наладили международные отношения. А вот 1% начали бы войну за ресурсы с другими странами.
— Рабочий день у президента длился бы столько, сколько это нужно — именно так отвечает 64% горожан, — рассказали аналитики портала. — 20% готовы на этой должности работать от заката до рассвета. Каждый десятый считает, что глава страны должен работать восемь часов, как и все, 6% — три часа в неделю или передать всю работу министрам.
Никогда не стали бы давать невыполнимые обещания на посту президента 85% жителей Перми, увеличивать пенсионный возраст — 62%. Опаздывать на дипломатические встречи прекратило бы 46% респондентов. Начинать войну и вмешиваться в политику других стран побоялись бы 39%, а нажимать на красную кнопку — 31%. А 15% не подали бы заявку на проведение крупных чемпионатов. В опросе приняли участие 1090 жителей Перми в период с 1 по 12 марта.
18 марта в России пройдут выборы президента. В них участвуют восемь кандидатов. В Пермском крае за процессом будут следить несколько тысяч наблюдателей. Кроме того, каждый гражданин может обратиться в избирательную комиссию или в полицию, если увидит нарушения на выборах.
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