Увеличат зарплату и начнут войну за ресурсы. Что сделают пермяки, если станут президентами

Половина опрошенных пермяков хотят возглавить страну. И лишь 38% против. Те, кто согласен, говорят, что хотели бы изменить ситуацию в стране. У кого-то это детская мечта, а некоторые просто хотят власти.

Опрос провел портал по поиску работы Зарплата.ру. 72% пермяков на высоком посту сделали бы основную ставку на повышение качества жизни. 10% предоставили бы больше возможностей для малого бизнеса, 9% — увеличили бы зарплаты. Подъем экономики, улучшение образования и распределение ресурсов страны — жители города также называли приоритетными направлениями для развития. В первую очередь 54% ответивших модернизировали бы внутреннюю политику, 31% улучшили бы систему здравоохранения, 8% наладили международные отношения. А вот 1% начали бы войну за ресурсы с другими странами.

— Рабочий день у президента длился бы столько, сколько это нужно — именно так отвечает 64% горожан, — рассказали аналитики портала. — 20% готовы на этой должности работать от заката до рассвета. Каждый десятый считает, что глава страны должен работать восемь часов, как и все, 6% — три часа в неделю или передать всю работу министрам.

Никогда не стали бы давать невыполнимые обещания на посту президента 85% жителей Перми , увеличивать пенсионный возраст — 62%. Опаздывать на дипломатические встречи прекратило бы 46% респондентов. Начинать войну и вмешиваться в политику других стран побоялись бы 39%, а нажимать на красную кнопку — 31%. А 15% не подали бы заявку на проведение крупных чемпионатов. В опросе приняли участие 1090 жителей Перми в период с 1 по 12 марта.