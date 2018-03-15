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Челябинский вокзал назвали самым комфортным в России
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Челябинский вокзал назвали самым комфортным в России 

Хорошие новости 15 марта 2018
Фото: Хорошие новости
ЖД вокзал в Челябинске признан самым комфортным в России. Удобство оценивал сервис путешествий OneTwoTrip: челябинский вокзал стал лучшим из 345. Аналитики сервиса изучили, какие услуги предлагают вокзалы и насколько они качественны и полезны: например, медпункт, комната матери и ребенка, парковки, комнаты отдыха и другие. Также создали специальный опрос для пассажиров, в котором поучаствовали 2, 5 тысячи туристов.
— В специально проведённом опросе они выставляли различным услугам оценки от 1 до 5, где 1 — бесполезная, а 5 — очень важная, без которой не обойтись. К примеру, самой бесполезной услугой, оцененной в 1 балл, оказалось наличие парикмахерской в здании вокзала. 1,2 балла получила услуга VIP-сопровождение. В 1,3 балла было оценено бронирование мест в комнатах отдыха и услуга «Видеовесточка».
Самыми нужными при этом назвали медпункт, линейный отдел полиции и розыск утерянного багажа. За ними в списке идут кафе, магазины, банкоматы, WiFi, комната матери и ребенка.
В итоге челябинский вокзал набрал в среднем по всем показателям 4,5 баллов и стал лидером рейтинга, опередив даже столичные вокзалы, которые расположились на 4, 9, 10 местах. В списке самых комфортных вокзалов после челябинского следует Иркутск-Пассажирский, а на третьем месте оказался вокзал во Владивостоке.
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