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Красноярский край самый многонаселённый среди регионов СФО
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Красноярский край самый многонаселённый среди регионов СФО 

АиФ Красноярск 15 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский края среди регионов Сибири оказался единственным, где прирост населения происходит, как за счёт мигрантов, так и за счёт рождаемости, такие данные приводит Красноярскстат.
Так, на сегодняшний день в крае проживает 2 876,5 тысяч человек, больше, чем в других субъектах СФО. При этом миграционный прирост составил 929 человек, естественный 267. Всего численность населения увеличилась за год больше, чем на тысячу.
Республика Тыва среди других регионов Сибири лидирует по естественному приросту — 4,2 тыс. человек за год, а вот Новосибирская область лидирует по миграционному приросту: за год в регион въехали более 10,5 тысяч человек. Самая большая убыль населения в Алтайском крае: 15600 человек за год.
В целом же население Сибири падает, и в плане рождаемости и в плане миграции: за год численность населения упала на 38,7 тысяч человек, в то время как в целом по России прирост составил чуть больше 76 тысяч человек. Правда, только за счёт мигрантов.
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