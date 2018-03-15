Красноярский край самый многонаселённый среди регионов СФО

Красноярский края среди регионов Сибири оказался единственным, где прирост населения происходит, как за счёт мигрантов, так и за счёт рождаемости, такие данные приводит Красноярскстат.

Так, на сегодняшний день в крае проживает 2 876,5 тысяч человек, больше, чем в других субъектах СФО. При этом миграционный прирост составил 929 человек, естественный 267. Всего численность населения увеличилась за год больше, чем на тысячу.