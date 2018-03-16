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Погребинский: 100%-й бред англосаксонской пропаганды по теме Скрипаля
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Погребинский: 100%-й бред англосаксонской пропаганды по теме Скрипаля 

Украина.ру 16 марта 2018
Фото: Украина.ру
Принято пугать российской пропагандой, но если бы она была столь же эффективна, как англосаксонская в исполнении двух злобных дам преклонного возраста, то весь мир давно бы уже считал Путина Господом Богом.
Иначе не понять, как можно до такой степени зазомбировать население, чтобы нести с серьёзно-озабоченным (в исполнении Мей) и нейтрально-обыденным (в исполнении Хейли) 100%-й бред по теме отравления Скрипаля.
Они уверены, что в этот бред поверят (как принято в либеральной среде считать народ быдлом, которому можно впарить любую пургу).
Если целью (внешнеполитической, внутриполитическую здесь не обсуждаю) было резко повысить антизападный (прежде всего — анти-англосаксонский) настрой миллионов россиян и миллионов вменяемых не россиян, то, пожалуй, эту цель упомянутые женщины достигли.
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