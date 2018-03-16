Погребинский: 100%-й бред англосаксонской пропаганды по теме Скрипаля

Принято пугать российской пропагандой, но если бы она была столь же эффективна, как англосаксонская в исполнении двух злобных дам преклонного возраста, то весь мир давно бы уже считал Путина Господом Богом.

Иначе не понять, как можно до такой степени зазомбировать население, чтобы нести с серьёзно-озабоченным (в исполнении Мей) и нейтрально-обыденным (в исполнении Хейли) 100%-й бред по теме отравления Скрипаля.

Они уверены, что в этот бред поверят (как принято в либеральной среде считать народ быдлом, которому можно впарить любую пургу).

Если целью (внешнеполитической, внутриполитическую здесь не обсуждаю) было резко повысить антизападный (прежде всего — анти-англосаксонский) настрой миллионов россиян и миллионов вменяемых не россиян, то, пожалуй, эту цель упомянутые женщины достигли.