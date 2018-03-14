Почему с бедными в России — беда

В первые двенадцать лет нынешнего века России удалось снизить долю бедных в стране втрое. А теперь бедность опять выросла до непомерных размеров. В ближайшие шесть лет власть предполагает сократить ее минимум вдвое — такую задачу поставил Путин в своем недавнем Послании Федеральному Собранию. Но какие меры способны обеспечить такой результат?

Социологи исследовательского центра «Ромир» недавно задали респондентам вопрос: «Какие внутренние проблемы страны беспокоят вас больше всего?». 60 процентов ответили — бедность, низкие зарплаты. 56 процентов — рост цен, инфляция. 36 процентов — безработица. 28 процентов — проблемы ЖКХ. 13 процентов — задержки с выплатой заработной платы и слабость государственной власти.

Из числа наиболее популярных ответов я опустил лишь три: рост преступности (25 процентов), наркомания (21 процент), проблемы регионов (10 процентов).

А теперь у меня вопрос к вам, уважаемый читатель: кого прежде всего волнуют низкие зарплаты, рост цен, безработица, жадность ЖКХ, задержки выплат? Правильно, тех, кто не знает, чем будет завтра кормить близких.

Конечно, и тех, у кого доход на каждого члена семьи не меньше 40 тысяч рублей в месяц, тоже беспокоят эти проблемы, но не больше, чем сильный мороз или пробки на дороге. Вот любимый сыр: на прошлой неделе он стоил 525 рублей за кило, а сегодня 540 — это, само собой, плохо, даже очень плохо, но не трагедия и тем более не катастрофа.

Ответы россиян на вопрос социологов сигнализируют о серьезности проблемы. Росстат говорит о 22 миллионах живущих за чертой бедности, но это явно далеко не полная картина: примерно столько же, судя по всему, хотя и находятся по эту сторону черты, но в опасной к ней близости.

Это подтверждают и некоторые исследовательские центры. В частности, летом прошлого года мониторинг, проведенный научными сотрудниками Высшей школы экономики, показал, что 41 процент россиян испытывает нехватку средств на покупку одежды и даже еды. Иными словами, почти полстраны не живет — выживает.

В Послании Федеральному собранию Путин, как мы помним, предложил для борьбы с массовой бедностью целый ряд мер. В частности, с одной стороны, — «серьёзно обновить структуру занятости», «дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, …создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места», а с другой — «на принципах справедливости и адресности… выстроить всю систему социальной помощи».

Что же касается практических шагов, то первый был сделан уже в декабре прошлого — январе нынешнего года: работникам бюджетной сферы (врачам, учителям, среднему и младшему медицинскому персоналу, соцработникам, работникам науки и культуры, а также сотрудникам других бюджетных учреждений) зарплаты были повышены в среднем на 4,1 процента. Правительство выделило на эти цели 14,5 миллиарда рублей.

Ощутимая прибавка к зарплате миллионам людей — дело приятное и полезное. Однако это лишь одна из многих мер ухода от бедности. К тому же среди терпящих материальное бедствие, из которого они не могут выбраться самостоятельно, далеко не только бюджетники.

Откуда брать средства для кардинального изменения ситуации с бедностью, для реализации других намеченных шагов — не очень понятно. Несмотря на победные реляции правительственных чиновников, ситуация в экономике крайне сложная. Цены на нефть, даже при том, что они чуть-чуть поднялись, всё равно в полтора-два раза ниже, чем в нулевые годы. Прямые иностранные инвестиции упали в два с лишним раза — с 74,8 миллиарда долларов в 2008 году до 32,9 миллиарда в 2016-м. В прошлом году, как и в позапрошлом, закрылось больше фирм, чем открылось новых, а значит, и количество рабочих мест уменьшилось. За последние 13 лет из страны уехали 120 тысяч долларовых миллионеров. Большинство бежало не от трудностей, которых в России всегда хватало, они бежали, потому что боятся: численность бизнесменов, попадающих в СИЗО по экономическим статьям, по-прежнему неуклонно растёт.

Я это к чему? Многие, наверное, не поверят, но на самом деле главный творец нашей массовой бедности — государство. Между тем так считает абсолютное большинство серьезных экспертов.

Дело в том, что, по данным Федеральной антимонопольной службы, государство контролирует — прямо или косвенно — до 70 процентов отечественной экономики. А это означает, что каждый рубль, выплачиваемый в виде зарплаты работающим в госструктурах, — нагрузка на бюджет, который и без того не богат. Иными словами, государство не заинтересовано в повышении зарплат.

Вы скажете: а частная фирма заинтересована? И она не заинтересована, если две трети экономики в руках одного, тем более такого всемогущего, хозяина и конкуренция минимальна. Но если подавляющее большинство бизнеса принадлежит частникам, конкуренция резко повышается, и хозяевам в борьбе за работников, особенно специалистов, приходится раскошеливаться. Кстати, частникам это делать легче хотя бы уже потому, что, как свидетельствует общемировая статистика, в одном и том же бизнесе прибыльность частной компании примерно на 30 процентов выше.

Однако приватизация экономики сама по себе еще не создаст острую конкурентную среду. Вдобавок к сокращению госсектора в бизнесе необходимо сокращать и чиновничий сектор. Только не так, как это делалось у нас со времен царя Гороха: урезать следует не численность госслужащих, а их полномочия и обилие отчетности, причем на законодательном уровне.

А после того как значительная часть чиновников, оставшись без обязанностей, окажется ненужной, с ней можно безболезненно расстаться, а оставшимся лет на пять заморозить зарплаты. Вот уже сколько лет им повышали заработок, чтобы меньше воровали и брали мзду, но, как известно, воровство и размер взяток только росли, потому что росли аппетиты. В ведущих европейских странах у чиновников зарплаты невеликие, зато очень выгодный социальный пакет. И все они, за редким исключением, за него держатся крепко.

Конечно, всё это лишь небольшая толика того, что предстоит сделать для преодоления массовой бедности. Но главные принципы однозначны: во-первых, меньше государства — больше рыночной экономики, а во-вторых, помощь лишь тем, кто и вправду в ней нуждается, — остальным условия для самостоятельного заработка (пока же у нас, по данным Росстата, доходы от предпринимательской деятельности в общих доходах населения составляют всего 7,8 процента).

…Сейчас в России 5 миллионов занятых в госуправлении и надзорных органах, да ещё не менее 1 миллиона работников госкорпораций и контролируемых государством крупнейших акционерных компаний. Зачем государству всех их обеспечивать работой, а тем более платить высокие зарплаты? Не проще ли предоставить большинству из них возможность позаботиться о себе самостоятельно? Может, у граждан это лучше получится?

Сергей АЧИЛЬДИЕВ,

публицист,

специально для интернет-журнала «Интересант»