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Исследование GfK: россияне планируют активно следить за событиями ЧМ-2018
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Исследование GfK: россияне планируют активно следить за событиями ЧМ-2018 

Sostav.ru 14 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
42% опрошенных россиян планируют активно следить за событиями Чемпионата: смотреть матчи по TV или в Интернете. Это потенциальная аудитория размером свыше 40+ млн человек. При этом аудитория фанатов футбола — тех, кто планирует смотреть каждый матч, — составляет 21%, свидетельствуют данные исследовательской компании?GfK.
Как и ожидалось, ядро аудитории ЧМ-2018 в России составят мужчины. 59% российских мужчин и 26% женщин планируют смотреть все или отдельные матчи. Истинных фанатов — тех, кто хотят смотреть все матчи Чемпионата, — среди мужчин получилось 32%, а вот среди женщин таких существенно меньше (лишь 11%).
Если посмотреть по возрастам, то наиболее активно намерены следить за событиями Чемпионата мира по футболу в России миллениалы (16−29 лет) и зрелые потребители 40−49 лет. На уровне регионов интерес к ТВ или онлайн просмотру события наблюдается везде, но особенно — в Южном Федеральном Округе, Москве и Поволжье.
11% респондентов хотели бы увидеть хотя бы один матч вживую. Из них 3% заявляют, что определенно планируют посетить какие-то матчи на стадионе. Таким образом, потенциальная аудитория российских зрителей на стадионах могла бы составить от 3 до 10 млн человек.
«Для россиян Чемпионат мира по футболу в России это больше чем футбол. Это престиж страны и азартное развлекательное шоу, которое люди с нетерпением ждут. И это большое маркетинговое событие и для ритейлеров, и производителей. Наше исследование дает четкое понимание аудитории, которая будет смотреть и посещать события Чемпионата», — комментирует результаты исследования Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus.
Аналитики объясняют интерес россиян к Чемпионату мира по футболу в 2018 году двумя факторами. Во-первых, футбол — это самое популярное спортивное зрелище в России. Согласно исследованию GfK, в обычной жизни трансляции матчей по футболу смотрят 21% россиян в возрасте старше 16 лет (следом идут фигурное катание с аудиторией 16% россиян старше 16 лет и хоккей (15%)). Кроме этого, многие россияне считают, что проведение Чемпионата мира по футболу в России это событие, важное для престижа страны. 56% ожидают, что проведение чемпионата мира по футболу в России поднимет престиж нашей страны, 17% — что нет.
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