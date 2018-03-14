Глобальное исследование 3М показало — люди недооценивают науку

Почти половина респондентов скептически или безразлично относится к науке, однако в отношении будущего научной деятельности сохраняются высокие ожидания и оптимизм.

Науке нужен лидер — к такому выводу пришла компания 3М по итогам проведения первого индекса состояния науки (SOSI) совместно с исследовательской компанией Ipsos. Участники опроса отвечали на вопросы об их взглядах на науку, ее знании, понимании и оценке, а также говорили об имидже и будущем науки.

Результаты исследования подтверждают: 87% опрошенных характеризуют науку как захватывающую, а не скучную. В то же время, опрос показал, что многие не знают о том, как наука влияет на их жизнь: около 40% респондентов считают, что наша жизнь сегодня не сильно бы отличалась, если бы наука не существовала. Кроме того, преобладает скептицизм — почти треть опрошенных скептически относится к науке, 20% участников исследования с недоверием относится к ученым.

«Мы хотели получить импульс от того, что люди думают о науке и ее влиянии на мир. Доверяют и ценят ли результаты ее деятельности или наука недооценена?» — сказал Джон Бановец, главный технический директор компании 3М. «Результаты исследования очень показательны, они открывают новый взгляд на науку и выявляют различия в отношении к ней среди жителей развивающихся и развитых стран, мужчин и женщин, людей разного возраста. Каждый день мир становится все более технологически развитым, и научная деятельность делает эти технологические прорывы возможными. Мы надеемся, что проведение этого исследования, освещение его результатов, их открытость и доступность, помогут нам воодушевить ученых-лидеров в науке и будущих научных деятелей во всем мире и принесет большее уважение к науке в разных странах».

Ключевые выводы по итогам исследования:

— Для многих наука воспринимается как нечто доступное только для «гениев». Исследование выявило, что более трети людей наука пугает, и 36% считает, что только гении могут сделать карьеру в науке.

— Необходимо провести большую работу по устранению гендерного разрыва в науке. Женщины меньше занимаются и интересуются наукой, чем мужчины. Они с большей вероятностью, чем мужчины, говорят, что ничего не знают о науке (21% против 15%), и они значительно менее склонны полагать, что их карьера в области инженерии будет успешной (9% против 25%). Однако женщины больше, чем мужчины, заинтересованы в медицине (20% против 14%) и биологических науках (15% против 10%).

— Наука ценится больше на макро и социальном уровне, чем на микро, т.е. повседневном уровне. Значительно больше людей считают, что наука очень важна для общества в целом (63%), чем для повседневной жизни (46%).

— У людей большие надежды на науку. Трое из четырех считают, что наука может решать различные глобальные проблемы, которые связаны с устойчивым развитием и признаны Организацией Объединенных Наций . Во всем мире люди оптимистично полагают, что наука может помочь в вопросах обеспечения и повышения доступности возобновляемой энергии (75%) и энергоснабжения (74%). Люди также обращаются к науке для решения проблем, связанных с лечением заболеваний (75%), обеспечением чистой водой и улучшением санитарных условий (73%) и повышением доступности интернет (73%). Намного ниже уверенность в решении следующих глобальных вопросов: изменение климата (46%), голод (45%), стареющее население (41%) и безработица (33%).

— Люди в значительной степени не осознают влияния науки на свою жизнь. Большинство респондентов (66%) думают о влиянии науки на повседневную жизнь очень редко.

— Около половины опрошенных хотели бы строить карьеру в науке. В то время как,54% людей не сожалеют о том, что не выбрали научную карьеру, 46% респондентов считают, что нужно было начать карьеру в науке.

— Скептики и сторонники науки едины в отношении своих детей и следующего поколения. Когда участников опроса спрашивали о науке и ее влиянии на следующее поколение, они отвечали в одном ключе: 82% будут поощрять детей заниматься научной карьерой, а 92% хотели бы, чтобы их дети больше знали о науке; в то же время, 33% опрошенных считают, что студенты должны лучше понимать, как наука меняет мир, чтобы вдохновлять их на продолжение карьеры в этой сфере.

Оптимизм в отношении будущего науки

Несмотря на скептицизм и общее недопонимание, люди испытывают восторг в отношении будущих научных достижений. На вопрос о том, каких высот наука достигнет в ближайшей перспективе, респонденты отвечали следующим образом: роботы будут использоваться на каждом рабочем месте (64%), а также в каждом доме (55%) и летательных аппаратах (51%). Некоторые из опрошенных предполагают, что наука поможет в создании условий для подводного проживания (41%) и проживания на Марсе (35%), все это ожидается в течение нашей жизни.

В целом, исследование показало, что развивающиеся страны более оптимистичны в отношении будущих научных достижений, чем респонденты из развитых стран. Например, респонденты из развивающихся стран с большей вероятностью считают, что в нашей жизни появятся летающие машины (58% против 43% в развитых странах), а также будет возможен контроль над погодой (43% против 22%).

«Даже великие научные достижения — это результат множества открытий, которые были сделаны благодаря работе на протяжении многих лет», — сообщил Бановец. «Если студенты будут думать, что только гении могут сделать научную карьеру, а люди и дальше будут безразличны к науке, то как наше общество продолжит развиваться и внедрять новшества? Чтобы обеспечить лучшее будущее, нам нужно тщательнее помогать людям осознавать удивительные возможности и инновации, которые несет наука, а также относиться с большим вниманием и скрупулезностью, инвестировать для достижения таких результатов».

Ответственный подход 3М к науке

Понимая, что науке нужны лидеры, 3М назначила доктора Джейшри Сет первым в истории главным научным адвокатом. Как специальный представитель компании по данным вопросам, она будет способствовать диалогу для формирования положительного образа науки и повышения ее значимости для улучшения жизней людей по всему миру.

Будучи опытным ученым с 60 зарегистрированными патентами и ученой степенью в области химико-технологических наук, доктор Сет заслужила звание выдающегося корпоративного ученого — это высшая оценка в сообществе технических специалистов в 3М. Помимо достижений в науке она также является наставником для молодых ученых и сотрудников компании.

«Когда я была студентом, я сталкивалась с трудностями в научной деятельности, я сравнивала себя с другими и думала, что не смогу также. Мне посчастливилось найти вдохновляющих учителей и жить в семье, которая меня поддерживала и верила в науку», — сказала она. «Как главный научный адвокат, „защитник“ науки, я буду повышать осведомленность и ломать препятствия и барьеры, из-за которых наука недостаточно ценится. Я хочу, чтобы люди знали, что не нужно быть гением, чтобы стать ученым. Я хочу, чтобы люди понимали, как наука улучшает жизнь и стимулирует инновации, которые мы используем каждый день. И, в конечном счете, я хочу быть частью общего решения, которое создаст новое поколение „защитников“ науки. Это особенно важно, поскольку к 2050 году ожидается, что население мира вырастет с 7 до 9 миллиардов, а экономика, как ожидается, увеличится в четыре раза. Нам нужна наука для решения проблем и использования возможностей, которые появятся за счет этого роста, таких как увеличение потребления энергии, нехватка воды, перегрузка транспорта и загрязнение воздуха».

Методология

Агентство Ipsos проводило исследование среди 14036 взрослых в 14 странах с 14 июня по 26 августа 2017 года. Опрос состоял из онлайн и оффлайн интервью. Около 1000 человек в возрасте 18+ отвечали на вопросы в каждой из стран. Выборка в каждой стране включала респондентов разных возрастов, пола, возраста, региона, расы/этнической принадлежности (там, где это применимо). Уровень доверительной вероятности составляет 95%, погрешность +/— 0,83%. Развивающиеся и развитые страны были сгруппированы по следующему принципу:

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