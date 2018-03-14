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Весной начнется благоустройство детской площадки по адресу ул. Костромская, д. 20/ ул. Бибиревская, д. 19
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Весной начнется благоустройство детской площадки по адресу ул. Костромская, д. 20/ ул. Бибиревская, д. 19 

Управа Алтуфьевского района 14 марта 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
На портале «Активный гражданин» подвели итоги очередного опроса. На этот раз жители Алтуфьевского района выбрали детскую площадку, благоустройство которой начнут этой весной.
Большинство респондентов, 28%, проголосовали за детскую площадку по адресу ул. Костромская, д. 20/ ул. Бибиревская, д. 19. Немного меньше, 22% респондентов, проголосовали за площадку в Путевом проезде, д. 14, корп. 1. За ул. Костромскую, д. 4 высказались 18% опрошенных, а за проезд Черского, д. 9 — 16%. Остальные участники голосования либо воздержались от ответа, либо посчитали, что решать должны специалисты или проводить работы не нужно.
Жители Алтуфьева также высказали свое мнение по поводу наполнения детской площадки. Отдать свой голос можно было за пять пунктов. По итогам опроса, по выбранному адресу установят: детский городок (27%), качели-гнездо (14%), двухсекционные качели (14%), карусель (12%) и песочницу (11%).
Всего в опросе приняли участие 911 жителей Алтуфьевского района, зарегистрированных на портале «Активный гражданин». Итоги голосования передадут для окончательного решения в Совет депутатов. (то)
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