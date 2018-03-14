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Туристы массово ищут отели в выдуманной стране из «Черной пантеры»
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Туристы массово ищут отели в выдуманной стране из «Черной пантеры» 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: PlayboyRussia.com
Представители сайтов по бронированию отелей сообщают, что вскоре после выхода фантастического фильма «Черная пантера», действие которого происходит в вымышленной стране Ваканде, тысячи туристов стали искать возможность посетить несуществующее государство. Количество подобных запросов существенно возросло, сообщает Daily Mail.
Представители сайта Hotelscan.com отметили, что количество посещений страницы аквапарка Wisconsin Wakanda Water Park, увеличилось на 620 процентов, а сотрудники Hotels.com сообщили о том, что количество желающих забронировать гостиницу возле этого парка возросло на 55 процентов.
Кроме того, на этих порталах возросли запросы городов с похожими на Ваканду названиями. Так, популярность населенного пункта Wauconda (штат Иллинойс) возросла на 25 процентов, Makanda в этом же штате — на 40 процентов, японского Wakkanai — на 55 процентов и Wakaya на острове Фиджи — на 235 процентов.
Сотрудники туристических сайтов считают, что люди не понимают, что Ваканда — вымышленное место.
В России «Черная пантера» вышла на экраны 26 февраля.
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