Квартира студенту, прибыль вам

Правда, российские города в этом списке не значатся. Хотя новостройки некоторых регионов могут поспорить с мировыми столицами по доходности.

Дрезден. В среднем инвестиции в жилую недвижимость Парижа дают доходность в 5 процентов. Максимальную прибыль получают те, кто вкладывается в покупку студий в центре города, где доходность доходит до 8 процентов. Вложения в Мадриде дают прирост цены в 7 процентов в год, в Германии — 3 процента. Причем Гамбургский институт мировой экономики (HWWI) относит к перспективным городам не только Франкфурт, но и Мюнхен, Лейпциг

С каждым годом растут инвестиции в нестандартную недвижимость и объекты с обременением. «За последние десять лет объем инвестиций в альтернативные сегменты недвижимости увеличился на 45 процентов, — говорит Джек Кокс, руководитель направления инвестиций в индустриальную и складскую недвижимость в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. — Чаще всего в качестве объектов для инвестирования выбирается жилье для студентов (53 процента), пансионы для пожилых людей (38 процентов)».

России по итогам прошлого года наблюдается отрицательная прибыльность инвестиций в целом по рынку. В среднем по стране квадратный метр стоил 47 821 рубль, за год его цена снизилась на один процент, по данным федерального портала «МИР КВАРТИР». В 2016 году снижение цен составляло 2,3 процента.

На рост стоимости недвижимости в России могут рассчитывать участники долевого строительства, покупающие квартиры на этапе котлована. К моменту сдачи дома цена вырастает в среднем на 10 процентов. Однако в годы интенсивного роста цен российские инвесторы получали до 50 процентов доходности.

Наибольший рост показывают цены на новостройки в Республике Хакасия, где цена квадратного метра прибавила 9,2 процента. В Ямало-Ненецком округе стоимость квартир выросла на 8,7 процента, в Амурской области — на 8,5 процента, в Чечне — на 7,7 процента, в Татарстане — на 7,4 процента, в Мурманской области — на 6,8 процента, в Крыму — на 6,7 процента.

"Колебания цен на новостройки тесно связаны с инвестиционным потенциалом, деловой активностью и востребованностью региона", — считает гендиректор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко . Он отмечает зависимость качества жизни в регионе и цен на квартиры.

"Помимо связи с качеством жизни на первичный рынок недвижимости влияют и другие факторы, например, затоваренность", — поясняет Павел Луценко. Он отмечает, что в столичном регионе на высоте деловая активность и качество жизни.

Но конкуренция проектов между собой сдерживает рост цен. Что, впрочем, выгодно тем, кто покупает квартиру для жизни, а не для прибыли.