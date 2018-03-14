«Активные граждане» Ховрина выбрали детскую площадку для благоустройства

Детскую площадку по адресуПетрозаводская, д. 18 начнут благоустраивать уже этой весной. Такой выбор сделали 28% жителей района Ховрино, принявших участие в опросе на портале «Активный гражданин». Затруднились с ответом 25% опрошенных, а 24% считают, что в благоустройстве нуждается площадка на Фестивальной улице, д. 59, корп. 2, 3, 4. За адрес ул. Петрозаводская, д. 18, корп. 1 свои голоса отдали лишь 9% «активных граждан». «Это должны решать специалисты», — уверены 9% респондентов, а 5% и вовсе простив благоустройства по данным адресам.

Жители Ховрина также высказали свое мнение по поводу наполнения детской площадки. Отдать свой голос можно было за пять пунктов. По итогам опроса, во дворе наПетрозаводской установят: детский игровой комплекс (27%), диван садовый (19%), урну (18%), песочный дворик (11%) и карусель (10%).

Всего в опросе приняли участие 1608 жителей Ховрина, зарегистрированных на портале «Активный гражданин». (то)