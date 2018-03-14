Нарколог: Россияне стали меньше ловить «белочку»

Россияне стали меньше употреблять алкоголь, свидетельствуют результаты проведенного в конце 2017 года опроса ВЦИОМ. Согласно ему, в регулярном употреблении спиртного признались 12% респондентов. 59% участников исследования сообщили, что редко пьют алкогольные напитки, а 28% — что совсем не пьют. 1% респондентов затруднились с ответом. При этом в феврале 2002 года в частом употреблении алкоголя признавались 23% опрошенных. Редко пили спиртные напитки 54%, 21% отвечали, что не пьют.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун подтвердил НСН тенденцию на снижение алкогольной зависимости в стране.

«По моим наблюдениям, количество сильно пьющих, действительно, уменьшилось. Потому что алкогольных психозов стало встречаться меньше. Я уже более 15 лет работаю в наркологии, на скорой психиатрической помощи работал. И если в 1998-2004 годах огромное количество белых горячек было, то сейчас в разы меньше. Это связано в первую очередь с тем, что меньше стали пить такими длительными запоями с тяжелыми последствиями. Возможно, переориентировались на более легкие напитки», — предположил он.

При этом в запой люди могут уходить и при помощи некрепкого алкоголя.

«От вина, пива бывают запойные периоды. Но белые горячки и другие алкогольные психозы — галлюциноз, паранойя — развиваются все-таки от употребления крепких напитков. Начинать могут и с вина и с пива, а потом переходят на крепкие, которые вызывают тяжелейшие последствия», — пояснил нарколог.

Он считает, что начинает сказываться системная работа по снижению уровня алкоголизма.

«Это комплекс мер. Государство ведет последовательную политику по пропаганде здорового образа жизни. В том числе вводит ограничения продаж алкоголя по времени суток, несовершеннолетним лицам», — отметил собеседник НСН.

Однако спиртное, как и раньше, в основном начинают употреблять в подростковом возрасте.

«По моим наблюдениям, первый пробы алкоголя как раньше были в подростковом возрасте, так и сейчас. Начиная с 12 до 15 лет. В этом плане мало что изменилось», — сказал он.

Врач отмечает изменения и в среде наркоманов.

«Что касается наркотической зависимости, меньше стало чисто героиновых наркоманов. В конце 90-х — первой половине 2000-х это просто была эпидемия. И более 50% коек в реабилитационных центрах, в которых я работал, были заняты героиновыми зависимыми. Сейчас ситуация изменилась, героиновых зависимых стало меньше. Хотя зависимых от опиатов по-прежнему много, но их удельный вес уменьшился. Появились другие наркотики — кокаин, амфетамины, экстази, много галлюциногенов, грибов. Употребляют в психоделических практиках. Это и раньше было, но сейчас особенно», — сказал он.

Наркомания часто сочетается с алкоголизмом. «Все виды зависимостей имеют одни и те же истоки, причины и механизмы. Поэтому зависимые часто употребляют как наркотики, так и алкоголь. Нередко встречается, что они зависимы и от наркотического средства и от алкоголя», — заключил Ковтун.

Отметим, что по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Россия занимает первое место в мире по употреблению героина.