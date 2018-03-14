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«Активные жители» Лианозова выбрали детскую площадку для весеннего благоустройства
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«Активные жители» Лианозова выбрали детскую площадку для весеннего благоустройства 

Управа района Лианозово 14 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
Уже весной в Лианозове планируют начать благоустройство детской площадки по адресу ул. Абрамцевская, д.16Б. Такой выбор сделали 34% жителей района, принявших участие в соответствующем голосовании на портале «Активный гражданин». Немного меньше, 33% респондентов, проголосовали за площадку на Абрамцевской, д. 3. Остальные участники голосования либо воздержались от ответа, либо посчитали, что решать должны специалисты или проводить работы не нужно.
Жители Лианозова также высказали свое мнение по поводу наполнения детской площадки. Отдать свой голос можно было за пять пунктов. По итогам опроса, по выбранному адресу установят: детский игровой комплекс (24%), качели (16%), садовый диван (15%), песочницу (13%) и качели-балансир (7%).
Всего в опросе приняли участие 1 496 жителей района Лианозово, зарегистрированных на портале «Активный гражданин». Итоги голосования передадут для окончательного решения в Совет депутатов. (то)
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