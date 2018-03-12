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ВЦИОМ назвал основную задачу нового президента
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ВЦИОМ назвал основную задачу нового президента 

Парламентская газета 12 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Решение проблем в образовании, здравоохранении и в сфере социальной защиты является основой задачей для нового президента. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, передаёт ТАСС.
По его словам, Всероссийский центр изучения общественного мнения постоянно интересуется у россиян о проблемах, которые избранный президент должен решить в первую очередь. «Во всех случаях проблема номер один в списке задач нового президента — это проблема здравоохранения. 27% опрошенных полагают, что именно на них должен сконцентрироваться новый глава государства, кем бы он ни был», — уточнил Фёдоров.
На втором месте — проблемы, связанные с низким уровнем заработной платы, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума. На третьем месте, по мнению опрошенных, — проблемы в сфере образования.
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