ВЦИОМ назвал основную задачу нового президента

Решение проблем в образовании, здравоохранении и в сфере социальной защиты является основой задачей для нового президента. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, передаёт ТАСС.

По его словам, Всероссийский центр изучения общественного мнения постоянно интересуется у россиян о проблемах, которые избранный президент должен решить в первую очередь. «Во всех случаях проблема номер один в списке задач нового президента — это проблема здравоохранения. 27% опрошенных полагают, что именно на них должен сконцентрироваться новый глава государства, кем бы он ни был», — уточнил Фёдоров.

На втором месте — проблемы, связанные с низким уровнем заработной платы, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума. На третьем месте, по мнению опрошенных, — проблемы в сфере образования.