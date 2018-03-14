Доля россиян, считающих себя счастливыми, выросла вдвое с девяностых годов

Доля россиян, считающих себя счастливыми, увеличилась с девяностых годов почти вдвое, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, в 1990 году 44% респондентов считали себя счастливыми, а 27% — несчастливыми. Сейчас счастливыми себя считают 85% опрошенных, передает РИА Новости.

В ходе опроса респондентов спрашивали: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет?» В 2017 году 85% россиян ответили, что они скорее счастливы, 13% сказали, что они скорее несчастливы. В 2016 году счастливыми себя считали 83% опрошенных, а несчастливыми — 15%. В 2010 году эти показатели составляли 71% и 20% соответственно, в 1992 году — 42% и 37%, а в 1990 году — 44% и 27%.