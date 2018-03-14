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Число бездомных в Австралии увеличилось на 13 процентов за пять лет
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Число бездомных в Австралии увеличилось на 13 процентов за пять лет 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Канберра, 14 марта /Синьхуа/ — С 2011 по 2016 год число бездомных в Австралии увеличилось на 13 проц. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в среду Австралийским бюро статистики.
Согласно данным общенациональной переписи населения 2011 года, число бездомных в стране составляло 102 тыс. человек. По данным переписи 2016 года, число бездомных увеличилось на 13 проц. и достигло 116 тыс. человек.
Как показывает статистика, почти 60 проц. бездомных — молодые люди младше 35 лет. Среди австралийцев в возрасте от 25 до 34 лет число бездомных составляет 24 тыс. человек, что на 32 проц. больше, чем в 2011 году. —0—
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