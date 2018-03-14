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С 1990 года число счастливых людей в России увеличилось вдвое
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С 1990 года число счастливых людей в России увеличилось вдвое 

Мир24 14 марта 2018
Фото: Мир24
Доля россиян, считающих себя счастливыми, составила 85%, что в два с лишним раза больше, чем в 1990 году, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
Так, в 2017 году 85% россиян отвечали, что они скорее счастливы, 13% — скорее несчастливы.
И это «несмотря на все кризисы, военные тревоги и все прочее», отметил Федоров.
Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными причинами счастья россияне называли семью, детей и здоровье.
Согласно опросу, наиболее счастливы респонденты в возрасте 18–24 лет (95%) и люди с высокими, по их оценкам, доходами (94%). Среди опрошенных старше 60 лет счасливых оказалось 82%. А среди людей с недостаточными доходами — 63%.
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В 2016 году соотношение счастливых и несчастливых людей в стране составляло 83% и 15%, в 2010 году — 71% и 20%, в 1992 — 42% и 37%, а в 1990 году — 44% и 27%.
Напомним, в марте 2017 года компания Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН составила рейтинг счастливых стран. В нем Россия заняла 49-е место, улучшив свой результат на семь позиций по сравнению с 2016 годом. А самыми счастливыми оказались Норвегия, Дания и Исландия, наиболее несчастными — Руанда, Сирия и Танзания.
Каждый год 20 марта в мире отмечают Международный день счастья, учрежденный ООН. Праздник призван напомнить, что стремление к счастью — это неотъемлемое желание каждого человека.
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