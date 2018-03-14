С 1990 года число счастливых людей в России увеличилось вдвое

Так, в 2017 году 85% россиян отвечали, что они скорее счастливы, 13% — скорее несчастливы.

И это «несмотря на все кризисы, военные тревоги и все прочее», отметил Федоров.

Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными причинами счастья россияне называли семью, детей и здоровье.

Согласно опросу, наиболее счастливы респонденты в возрасте 18–24 лет (95%) и люди с высокими, по их оценкам, доходами (94%). Среди опрошенных старше 60 лет счасливых оказалось 82%. А среди людей с недостаточными доходами — 63%.

Быстрое свидание

Как в Москве ищут любовь

В 2016 году соотношение счастливых и несчастливых людей в стране составляло 83% и 15%, в 2010 году — 71% и 20%, в 1992 — 42% и 37%, а в 1990 году — 44% и 27%.

Дания и Сирия и Танзания. Напомним, в марте 2017 года компания Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН составила рейтинг счастливых стран. В нем Россия заняла 49-е место, улучшив свой результат на семь позиций по сравнению с 2016 годом. А самыми счастливыми оказались Норвегия Исландия , наиболее несчастными — Руанда

Каждый год 20 марта в мире отмечают Международный день счастья, учрежденный ООН. Праздник призван напомнить, что стремление к счастью — это неотъемлемое желание каждого человека.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM