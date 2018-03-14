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Исследование: Более 60% россиян отмечают рост качества отечественных фильмов
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Исследование: Более 60% россиян отмечают рост качества отечественных фильмов 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Фото: Москва24
Всероссийский центр изучения общественного мнения «ВЦИОМ» по заказу Фонда кино провел исследование «Портрет аудитории российских городских кинотеатров». Результаты опроса опубликованы Фондом кино.
Согласно результатам исследования, более половины россиян (61%) отметили, что качество российских фильмов стало лучше по сравнению с предыдущими годами. В обратном уверены только 4% респондентов, еще 25% респондентов считают, что качество российских фильмов за последние пару лет не изменилось. При этом, в ситуации выбора: пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанс зарубежного фильма, 87% респондентов решат смотреть российское кино. Отмечается, что опрошенным не так важно, в какой стране создан фильм; главное, чтобы сюжет картины был интересным. Только 10% респондентов предпочтут подождать начала интересного им зарубежного фильма или уйдут из кинотеатра (годом ранее их доля составляла 17%).
Отмечается, что среднестатистическому российскому кинозрителю 30 лет, он ходит в кино 1-2 раза в месяц, а за последний год посмотрел в кино 15 фильмов. Выбирает фильм для просмотра более чем за сутки до сеанса.
Уточняется, что в зрительской аудитории городских кинотеатров преобладают люди в возрасте 25-34 лет (31%). Аудитория посетителей кинотеатров от 18 до 24 лет несколько меньше — 24%, но именно она составляет ядро киноаудитории — посещает кинотеатры 1-2 раза в месяц и чаще. За прошедший год доля ядра (18-24 года) в общей структуре аудитории сократилась на 3% на фоне существенного роста доли зрителей старше 35 лет: зрители в возрасте 35-44 года составляют 20% аудитории (годом ранее — 15%), доля зрителей 45-59 лет — 10% (годом ранее — 7%). Доля подростков 14-17 лет составляет 13% кинотеатральной аудитории (снижение на 2% к показателю прошлого года).
Также отмечается, что состав посещения приобретает семейный характер. Так, 35% кинозрителей приходят в кино вместе со своей второй половиной (рост на 2% к показателю прошлого года). Но наибольший рост произошел в категории похода в кино в составе родители/дети: с 21% до 29%. Доля зрителей, пришедших в кино в компании друзей, сократилась с 29% до 25%.
Также уточняется, что 68% кинозрителей выбирают фильм более, чем за сутки до сеанса. Только 17% киноаудитории (каждый шестой зритель) определяется с фильмом непосредственно в кинотеатре.
В исследовании приняли участие более 8 тыс. кинозрителей 12 городов РФ.
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