Исследование: Более 60% россиян отмечают рост качества отечественных фильмов 

Всероссийский центр изучения общественного мнения «ВЦИОМ» по заказу Фонда кино провел исследование «Портрет аудитории российских городских кинотеатров». Результаты опроса опубликованы Фондом кино.
Согласно результатам исследования, более половины россиян (61%) отметили, что качество российских фильмов стало лучше по сравнению с предыдущими годами. В обратном уверены только 4% респондентов, еще 25% респондентов считают, что качество российских фильмов за последние пару лет не изменилось. При этом, в ситуации выбора: пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанс зарубежного фильма, 87% респондентов решат смотреть российское кино. Отмечается, что опрошенным не так важно, в какой стране создан фильм; главное, чтобы сюжет картины был интересным. Только 10% респондентов предпочтут подождать начала интересного им зарубежного фильма или уйдут из кинотеатра (годом ранее их доля составляла 17%).
Отмечается, что среднестатистическому российскому кинозрителю 30 лет, он ходит в кино 1-2 раза в месяц, а за последний год посмотрел в кино 15 фильмов. Выбирает фильм для просмотра более чем за сутки до сеанса.
Уточняется, что в зрительской аудитории городских кинотеатров преобладают люди в возрасте 25-34 лет (31%). Аудитория посетителей кинотеатров от 18 до 24 лет несколько меньше — 24%, но именно она составляет ядро киноаудитории — посещает кинотеатры 1-2 раза в месяц и чаще. За прошедший год доля ядра (18-24 года) в общей структуре аудитории сократилась на 3% на фоне существенного роста доли зрителей старше 35 лет: зрители в возрасте 35-44 года составляют 20% аудитории (годом ранее — 15%), доля зрителей 45-59 лет — 10% (годом ранее — 7%). Доля подростков 14-17 лет составляет 13% кинотеатральной аудитории (снижение на 2% к показателю прошлого года).
Также отмечается, что состав посещения приобретает семейный характер. Так, 35% кинозрителей приходят в кино вместе со своей второй половиной (рост на 2% к показателю прошлого года). Но наибольший рост произошел в категории похода в кино в составе родители/дети: с 21% до 29%. Доля зрителей, пришедших в кино в компании друзей, сократилась с 29% до 25%.
Также уточняется, что 68% кинозрителей выбирают фильм более, чем за сутки до сеанса. Только 17% киноаудитории (каждый шестой зритель) определяется с фильмом непосредственно в кинотеатре.
В исследовании приняли участие более 8 тыс. кинозрителей 12 городов РФ.