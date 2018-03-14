Ещё
Россияне высказались о качестве отечественного кино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне высказались о качестве отечественного кино 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Россияне высказались о качестве отечественных фильмов, сообщает Фонд кино на своем сайте.
Исследование проводилось ВЦИОМ по заказу Фонда кино в начале 2018 года. В опросе приняли участие более 8 тыс. зрителей из 12 городов.
"Более половины респондентов (61%) отметили, что качество российских фильмов стало лучше по сравнению с предыдущими годами", — говорится в сообщении.
В обратном уверены 4% опрошенных, еще 25% полагают, что качество отечественного кино за последние пару лет не изменилось.
Также оказалось, что среднестатистическому зрителю 30 лет, он ходит в кино один-два раза в месяц, а за последний год посмотрел в кино 15 фильмов. Картину для просмотра выбирает более чем за сутки до сеанса.
Каждый четвертый посетитель кинотеатра (27%) стал ходить в кино чаще, чем год назад, а 55% аудитории ходили в кино с той же частотой.
Ранее сообщалось, что фильм «Движение вверх» стал вторым по популярности за всю историю российского проката.
Газета.Ru: последние новости
Кудрин ожидает снижения численности трудоспособного населения на 10 млн человек Карен Шахназаров: нужно не лениться и идти на выборы Под Владимиром во время гастролей в ДТП разбилась рок-группа "Пикник"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП41
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»129
Порошенко поставили ультиматум по Крыму274
Умер Александр Павловский11
Семью Фриске лишают имущества17
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение