ВЦИОМ: 36% россиян видят больше перспектив обеспечить свой достаток в РФ, чем за рубежом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Доля опрошенных граждан, которые считают, что возможностей для обеспечения своего достойного материального положения в России больше, чем в других странах, на 2017 год составила 36%. Такую статистику привел генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пресс-конференции в среду.

"Как вы считаете, где больше возможностей, чтобы обеспечить себе и своей семье достойное материальное положение? Что же говорят наши сограждане? 36% полагают, что таких возможностей больше в России", — сказал Федоров.

Согласно статистике, которую привел глава ВЦИОМ, «23% смотрят на Запад, на Европу, на Северную Америку и считают, что лучше всего дело обстоит там, и только 2% считают, что в Китае, Корее (Республика Корея — прим. ТАСС) и Японии возможностей больше».