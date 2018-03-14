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Карен Шахназаров: нужно не лениться и идти на выборы
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Карен Шахназаров: нужно не лениться и идти на выборы 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров заявил о важности голосования для каждого жителя страны, передает НСН.
"Я пойду сам и всем рекомендую. Лениться тут не надо, в этом нет ничего сложного. Я считаю это мероприятие очень важным, выборы президента — это серьезнейшее обязательство. Решается наша судьба.
Я слышу разговоры, якобы от нас ничего не зависит, но это не так. От нас многое зависит! Каждый голос имеет значение. Это же как реальный социологический опрос — по нему видны настроения в обществе. Все хотят понимать, в какой стране мы живем, какие в ней настроения, какие предпочтения", — добавил он.
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