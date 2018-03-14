Уверенный рост: россияне отреагировали на экономические успехи страны

"Нынешняя ситуация серьезно отличается от той, что была в 2014 году, и улучшения, безусловно, есть. Причем мнение населения является барометром экономического состояния страны, даже если не все опрошенные профессионально разбираются в экономике. Они дают ответы «по своему кошельку». Сомневаться в качестве опросов ВЦИОМ до сих пор не приходилось, то есть данные вполне репрезентативны. И позитивные тенденции весьма информативны как для профессионала, так и для обывателя.

Другой вопрос, что темпы роста все еще не устраивают и население, и руководство страны. Когда мы выполним то, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин , и добьемся, чтобы темпы экономики превышали среднемировые, можно будет уверенно говорить о существенном подъеме", — отмечает экономист.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал динамику мнений россиян об уровне их доходов и заработной платы. В обоих случаях кривая графика показывает серьезный «провал» в 2014 году — тогда мир захлестнула волна экономического кризиса, не обошли негативные последствия и Россию. Примерно до середины 2016 года показатели были стабильно низкими, но весь 2017 год до сегодняшнего дня показывают небольшое, но стабильный рост.

"Наиболее ярко планы руководства страны на реформы экономики страны были выражены в недавнем послании президенту Федеральному собранию. Глава государства много говорил о социальных вопросах, о повышении качества жизни населения. Чтобы это произошло, нужно оживлять инвестиционную активность, есть и множество других действенных механизмом.

Например, сейчас активно обсуждается тема развития инфраструктуры методом специальной ипотеки. Такие проекты дадут широкий мультипликативный эффект, в том числе помогут развитию бизнеса. Кроме того, у России много перспектив в самых разных отраслях — у нас большая страна с широкими возможностями, и зацикливаться на развитии двух-трех приоритетных отраслей — это путь в никуда", — подчеркивает эксперт.

Ориентир на производство

Согласно данным опросов ВЦИОМ, еще в середине 2014 года 86 процентов россиян оценивали материальное положение своих семей как очень хорошее. хорошее или среднее. К середине 2016-го этот показатель снизился до 79%. К сегодняшнему дню он на фоне постепенного роста уже перешагнул рубеж 81 процента. Но даже несмотря на спад 2014-2016 годов, улучшение материального положения в сравнении с 2005 годом сегодня констатирует существенно большее число жителей России.

Примерно те же тенденции с ответами россиян о размере средней зарплаты. В 2014-м респонденты вывели средний ее показатель на уровень 41,6 тысячи рублей в месяц. Кризисные явления «уронили» эту цифру до 37,7 тысячи. Положительная динамика понемногу отыгрывает показатели к докризисному уровню.

"России даже с точки зрения безопасности и гарантий роста нужно иметь производство в стратегически важных секторах экономики. Именно этим и будет заниматься руководство страны в ближайшие годы. Помимо очевидных стратегических плюсов такие меры обеспечат дополнительный экономический рост, а значит, и повысит качество жизни россиян.

Кроме того, в очевидных приоритетах — продолжить снижение зависимости от внешней конъюнктуры. Серьезные подвижки в этом уже есть — бюджет все меньше зависим от нефтегазовых доходов, взят курс на импортозамещение. Но этого недостаточно. Если оглянуться на международную обстановку, она оставляет желать лучшего. И любая внешняя зависимость делает Россию более уязвимой.

В том числе с точки зрения экономической безопасности. Важно, чтобы мы от критического импорта зависели как можно меньше. К примеру, в сфере здравоохранения его доля остается очень серьезной. «Лекарство» от этого только одно — вместо того, чтобы ввозить готовые товары, нужно организовать их производство на своей территории", — заключает Андрей Марголин.